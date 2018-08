«Me dieron la noticia por whatsapp» Jueves, 30 agosto 2018, 00:39

La elección como cantinera de una de sus amigas el mismo día, hizo que la madre de Carla tuviese problemas para retenerla en casa. «Yo sabía que era el día de la votación pero quería irme con mi amiga a celebrarlo. Mi ama no me dejaba y me decía que esperase. Le llegó un whatsapp, me lo enseñó, y me puse muy contenta, aunque a medida que se acerca el gran día me estoy poniendo muy nerviosa. Tengo muchas ganas de vivir el día 8 y la subida a la calle Mayor, aunque todo en general va a ser muy especial».