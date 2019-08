Aquí se dice 'namasté, Hondarribia' Ane Otxoteko guía las clases de SUP yoga. / DV La playa es el escenario perfecto para una práctica ancestral como el yoga | YLENIA BENITO HONDARRIBIA. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:49

Los primeros rayos de sol sustituyen a la tenue luz de una sala. El sonido del mar mientras despierta suena tan bien como cualquier mantra. Y la toalla, o la tabla, hace las veces de esterilla sin ningún problema. Practicar yoga en la playa es posible. Desde junio, desde que empezara el buen tiempo, un pequeño grupo formado en la escuela Pauso-K lo está comprobando y disfrutando. A primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, cambian la tranquilidad de una sala por la calma de la playa.

Virginia González es la maestra de ceremonias, la encargada de organizar el grupo y después guiar la práctica. «Lo primero es saber qué tiempo va hacer. La única condición es que no llueva. Si hace más o menos sol o calor, no importa. Miro qué tiempo vamos a tener durante la semana y entonces propongo varias opciones al grupo. De momento, estamos aprovechando las primeras horas del día y los atardeceres, que son preciosos», cuenta la yogui.

En Pauso-K empezó a impartir clases de yoga el curso pasado. «Al final de la temporada, en junio, quise reunir a todos mis alumnos en la playa para una clase especial. Un domingo por la mañana, nos juntamos todos en la playa de Hondarribia y nos gustó tanto que decidimos intentar seguir con ello durante el verano», explica Virginia.

Así comenzó esta andadura con la que «estamos disfrutando mucho. La playa es un buen lugar para practicar las posturas de equilibrio de pie, por ejemplo. Es un reto que nos permite mejorar y profundizar porque la superficie cambiante nos obliga a buscar la estabilidad con la coordinación de nuestros músculos. De momento, la acogida ha sido muy buena. Las clases las hemos hecho abiertas a todo el mundo porque hemos recibido mucha demanda de gente que no es de la escuela.». Y es que el yoga en la playa es apto para todo el mundo. No hace falta nada más que una toalla sobre la arena. O en el caso del SUP yoga, una tabla sobre el mar.

Ane Otxoteko es la encargada de esta práctica tan especial. Desde hace veinte años practica yoga y desde el 2011, dirige las clases de SUP yoga de la mano de Hondarribia SUP Kirol Kluba. «Cualquiera puede venir. Son clases para todos los públicos, no hace falta haber hecho yoga ni paddle surf antes. Es una práctica muy agradecida porque la gente se enfrenta a un reto que cree que es muy grande, pero que en verdad produce una satisfacción enorme», aclara Otxoteko.

Y es que el mar es el aliado perfecto para esta práctica ancestral. «Aquí descubres que tu cuerpo tiene un movimiento innato para compensar el movimiento de la base inestable. Entonces descubres que te puedes abandonar, aprendes a confiar en ti y en tu cuerpo», explica convencida Ane.

Yoga no solo en verano

Estas dos yoguis no cierran por vacaciones ni por frío. Ambas imparten clases de yoga durante todo el año. «A partir de septiembre volveremos al aula de Pauso-K, pero no descarto repetir esta experiencia», asegura Virginia. Ane Otxoteko, por su parte, tampoco le teme al frío. Después del verano, «si hace falta nos ponemos un neopreno, pero podemos salir al mar casi todo el año». No hay duda, aquí siempre las clases deberían empezar o acabar con un 'namasté, Hondarribia'.