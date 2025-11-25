El día grande de la Banda de Música

Miembros de la Banda de Música e invitados tras la cena celebrada en el restaurante Beko Errota en el día de Santa Cecilia.

Martes, 25 de noviembre 2025

La festividad de Santa Cecilia fue aprovechada por la Banda de Música Ciudad de Hondarribia para disfrutar de una jornada especial, con kalejira, misa y concierto en el auditorio.

Como colofón, en el restaurante Beko Errota se celebró la cena de hermandad, en la que se nombró socio de honor a la Cofradía de Mareantes de San Pedro, por «su contribución a la vida cultural de Hondarribia y, en particular, por su estrecho vínculo con Hondarribiko Hiria Musika Banda en la celebración anual de la Kutxa, que se celebra cada 25 de julio».

De manos del presidente Xabi Tife, recogieron la distinción Amaia Ausan, Norberto Emazabel y Beñardo Lazkanotegi.

De esta forma, la Cofradía pasa a engrosar la lista de socios de honor de la Banda, en la que ya figuraban Antonio Cajal, María Isabel Iridoy, Don Martín Iturbe, Beñardo Lazkanotegi, Javier Sagarzazu, Xabier Tife, Don Dámaso Uranga, Inazio Olaziregi, María Eugenia Aginaga, Xabier Gezala, Jesús Mari Iridoy, sociedad Klink, Juan Manuel Cariñena y Aitor Kerejeta.