Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Miembros de la Banda de Música e invitados tras la cena celebrada en el restaurante Beko Errota en el día de Santa Cecilia.

Hondarribia

El día grande de la Banda de Música

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

Comenta

La festividad de Santa Cecilia fue aprovechada por la Banda de Música Ciudad de Hondarribia para disfrutar de una jornada especial, con kalejira, misa y concierto en el auditorio.

Como colofón, en el restaurante Beko Errota se celebró la cena de hermandad, en la que se nombró socio de honor a la Cofradía de Mareantes de San Pedro, por «su contribución a la vida cultural de Hondarribia y, en particular, por su estrecho vínculo con Hondarribiko Hiria Musika Banda en la celebración anual de la Kutxa, que se celebra cada 25 de julio».

De manos del presidente Xabi Tife, recogieron la distinción Amaia Ausan, Norberto Emazabel y Beñardo Lazkanotegi.

De esta forma, la Cofradía pasa a engrosar la lista de socios de honor de la Banda, en la que ya figuraban Antonio Cajal, María Isabel Iridoy, Don Martín Iturbe, Beñardo Lazkanotegi, Javier Sagarzazu, Xabier Tife, Don Dámaso Uranga, Inazio Olaziregi, María Eugenia Aginaga, Xabier Gezala, Jesús Mari Iridoy, sociedad Klink, Juan Manuel Cariñena y Aitor Kerejeta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  8. 8 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  9. 9 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  10. 10 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El día grande de la Banda de Música

El día grande de la Banda de Música