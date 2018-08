«Me voy a dejar sorprender» Martes, 28 agosto 2018, 00:05

Idoia compartía nervios con sus amigos en el momento que supo que iba a ser cantinera. «Mi padre me llamó a las siete y pico y nos pusimos a saltar como locos. Fui la primera en ser elegida, así que aproveché ese momento para hacer todo». Sobre los ensayos, apunta que «ya había montado antes, tenía experiencia y me estoy sintiendo muy a gusto». El momento más especial será «cuando mi aita me venga a recoger y me vea por primera vez con el traje, aunque me voy a dejar sorprender todos los días».