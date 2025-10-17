Declaración institucional en el día contra el cáncer de mama, sin EAJ-PNV

I.A. HONDARRIBIA. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:51

El Ayuntamiento realizó ayer, día internacional contra el cáncer de mama, una declaración institucional respaldada por Abotsanitz, PSE-EE y EH Bildu, pero no por EAJ-PNV.

Para el alcalde, Igor Enparan, «resulta desalentador que, incluso ante una causa tan importante y sensible como la lucha contra el cáncer de mama, no hayamos sido capaces de alcanzar un acuerdo entre todos los partidos políticos de Hondarribia. Esta enfermedad no tiene color ni ideología. Temas como éste no deberían generar ningún tipo de debate, sino llamar al compromiso y a la solidaridad de toda la ciudadanía».

En el escrito, entre otras cuestiones, se pide «fomentar más investigación, legislación y políticas presupuestarias que den prioridad a la investigación de cáncer de mama; abordaje multidisciplinar que incluya psico-oncología, cuidados paliativos, fisioterapia, manejo del dolor y acompañamiento social; protocolos unificados de actuación; y coordinación real entre sanidad, servicios sociales y el sistema laboral».

Desde EAJ-PNV señalan que «no hemos firmado la declaración institucional porque consideramos que el texto transmite un tono demasiado negativo, sin reflejar los avances logrados en Euskadi ni el esfuerzo de quienes trabajan en prevención, detección y acompañamiento de pacientes y familias».

Los nacionalistas consideran que «una declaración institucional debería ser integradora y empática, reconociendo la labor de asociaciones y profesionales que llevan años dedicados a esta causa» y quieren «Queremos poner en valor el trabajo de Osakidetza».