Debut soñado de Oier Kanpandegi en su estreno como profesional en un Grand Slam

La pelota hondarribitarra tiene nuevo ídolo. El puntista Oier Kanpandegi 'Kanpan' logró a hace unas semanas en casa el pase a semifinales en su estreno ... en un Grand Slam como profesional. Su debut creó un gran expectación el frontón Jostaldi, sede del torneo. «Entre familiares, amigos y conocidos vinieron cerca de 100 personas a verme», relata. El hondarribitarra disputó su primer partido como profesional el pasado 18 de julio junto a Erik Mendizabal, uno de los delanteros más experimentados del campeonato. No fue el mejor de los comienzos para la pareja, ya que cayeron 3 sets a 1 ante Bixente y Salegi. «Estuve bastante nervioso desde el principio, perdiendo pelotas fáciles», recuerda Kanpan.

No era una plaza sencilla para el zaguero: se estrenaba en el frontón de casa, en el Grand Slam que ha seguido desde que era pequeño. «Tengo el recuerdo que estar con el frontón lleno, viendo a los mejores puntistas... Pensaba que nunca podría llegar a ese nivel», asegura. Todos esas emociones le jugaron una mala pasada: «Los nervios, la gente, el estreno...se juntó todo».

Tras la derrota, Kanpan estuvo haciendo «entrenamientos de calidad» durante las siguientes semanas tanto con Arbe y Argoitia como con Victor y Oyhenard, la pareja rival del segundo partido. «Comprobé que teníamos un nivel parecido», relata. Junto a Erik, que le hizo labores de psicólogo durante esos días, consiguieron llegar a la cita del 8 de agosto con «más tranquilidad». Tras sacar adelante el primer set (15-12), ambos tuvieron ocasión de disfrutar del segundo (15-10) para lograr así la clasificación a la semifinales.

El zaguero de 20 años es consciente de que es su primer Grand Slam como profesional y que tendrá que convivir con los nervios en cada partido. Mientras tanto, prepara la cita del 12 de septiembre compartiendo cancha con los mejores puntistas de la competición. «Estoy haciendo los mejores entrenamientos de mi vida», cuenta. Sabe que esas sesiones le vienen bien para «aprender, coger confianza y quitarme ese punto de miedo que pueda tener».

Debut en Miami

Además de estrenarse este verano en un Grand Slam en casa, Kanpan ha sido seleccionado para participar en el Jai Alai League que se disputará a partir de diciembre en el frontón del casino de Dania Beach, en Miami (EEUU). Un torneo que, durante cuatro meses, reunirá a cerca de 25 puntistas de Euskal Herria de «gran nivel, una mezcla entre jóvenes promesas y veteranos». El hondarribitarra cuenta que será una competición muy intensa: «Voy a jugar seis partidos a la semana, tanto en parejas como en individual».

Junto a él también estará el hondarribitarra Julen Basterra 'Txanika', que este año competirá por tercera vez en el torneo de Florida. «Me comentó que su primera vez anduvo algo perdido compitiendo con puntistas de muchísimo nivel. Soy consciente de que este año estaré algo 'verde', pero será una bonita oportunidad para seguir aprendiendo», explica el zaguero.

Aunque en septiembre tiene previsto comenzar sus estudios de INEF, Kanpandegi no piensa desperdiciar la oportunidad de competir con los mejores puntistas del mundo. «Ya veré qué hago después de terminar la temporada de Dania, pero si todo va bien mi intención es volver el siguiente año», asegura. De hecho, ya participar en el torneo de este año le asegura la plaza para las siguientes ediciones.

Entre la cesta y el remo

Kanpandegi practicó diversos deportes como el atletismo o la natación antes de ponerse una cesta por primera vez con 10 años. «Fue mi primo, Antton Agueda, quien me animó a probar la modalidad. Él fue primer hondarribitarra de la escuela en competir en cesta punta», cuenta. Desde el primer momento se sintió a gusto con la cesta en la mano, una sensación que fue a más a la vez que aprendía a recoger y lanzar la pelota. «Es un deporte que engancha, muy vivo y entretenido», comenta el puntista.

Por si fuera poco, el joven hondarribitarra pasó cuatro años compaginando la cesta con el remo, un deporte que le viene de familia y que practicaba junto a varios de sus amigos y su hermano. «Tenía buen nivel, entrenaba con los juveniles siendo cadete», recuerda. Sin embargo, confiesa que «la exigencia era muy alta», con hasta nueve entrenamientos a la semana, y llegó un momento en el que tuvo que decantarse por uno de los dos. «Aposté por la cesta. Es posible que la familia se llevará un pequeño chasco, pero era lo que quería. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé», asegura Kanpan.

En su camino hasta profesionales, el puntista no se olvida de sus dos entrenadores, Jony y Jose Ramón, con los que asegura sentirse «muy agradecido»: «Son los que más me han enseñado, han hecho muchos sacrificios por mí. Gracias a ellos Julen y yo hemos conseguido llegar a nivel que tenemos ahora».