Julen Basterra 'Txanika' y Oier Kanpandegi 'Kanpan', los dos hondarribitarras que disputan el Grand Slam.

Hondarribia

Debut soñado de Oier Kanpandegi en su estreno como profesional en un Grand Slam

El puntista de casa logró hace unas semanas el pase a semifinales en Jostaldi tras vencer junto a Erik a la pareja Victor-Oyhenard

Xabier De la Linde

Xabier De la Linde

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31

La pelota hondarribitarra tiene nuevo ídolo. El puntista Oier Kanpandegi 'Kanpan' logró a hace unas semanas en casa el pase a semifinales en su estreno ... en un Grand Slam como profesional. Su debut creó un gran expectación el frontón Jostaldi, sede del torneo. «Entre familiares, amigos y conocidos vinieron cerca de 100 personas a verme», relata. El hondarribitarra disputó su primer partido como profesional el pasado 18 de julio junto a Erik Mendizabal, uno de los delanteros más experimentados del campeonato. No fue el mejor de los comienzos para la pareja, ya que cayeron 3 sets a 1 ante Bixente y Salegi. «Estuve bastante nervioso desde el principio, perdiendo pelotas fáciles», recuerda Kanpan.

