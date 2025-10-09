«Se cumplen 500 días con la cafetería del polideportivo cerrada y 250 días sin sauna»

I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

EAJ-PNV ha recordado que «Hondarribia cumple ya 500 días con la cafetería del polideportivo cerrada y 250 días sin sauna, una muestra clara de la incapacidad de gestión del actual equipo de gobierno». Mientras tanto, «la principal estrategia de Abotsanitz ha sido generar ruido mediático, lanzar acusaciones sin pruebas y recurrir al 'difama, que algo queda' para tapar su falta de resultados».

En ese contexto, los nacionalistas consideran que «la reciente campaña sobre Hondarribia Lantzen no es más que otra 'bomba mediática' para desviar la atención».

Según el principal partido de la oposición, los problemas del polideportivo son «la mejor radiografía de la gestión de Abotsanitz», sumando al cierre de la cafetería y a la falta de sauna tras el incendio que no hay «ningún avance en la licitación de la gestión integral del polideportivo». Por contra, «los precios de los cursos que han subido de forma muy considerable».

Promesas incumplidas

EAJ-PNV considera que Abotsanitz tiene «promesas incumplidas en todos los frentes. Ningún bidegorri nuevo, ninguna política nueva de vivienda, ningún plan de aparcamiento, ninguna mejora en los servicios municipales» y tampoco «los presupuestos participativos tan demandados cada año». Además, «la gestión del espacio público también ha empeorado. La permisividad con pancartas y pintadas es evidente».

En relación al Plan General, «el gobierno ha dado pasos que generan inseguridad jurídica, han negociado directamente con constructoras la política de vivienda pública en lugar de hacerlo de forma transparente y participada».

Los nacionalistas ponen el foco en que «las únicas obras visibles en estos dos años proceden del trabajo heredado del PNV: Puente de San Nicolás, reurbanización de la calle Santiago, urbanización de Arrantzale Auzoa, Saindua Gaztelekua y nuevas oficinas para servicios sociales en Muliate».

No obstante, «queremos reconocer y valorar positivamente algunos proyectos impulsados desde el área de Servicios Sociales, como los programas de acompañamiento en duelo y contra la soledad. Creemos que son iniciativas muy útiles y necesarias para la ciudadanía».