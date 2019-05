«Nadie cubría nuestras necesidades» Los jóvenes limpiando el palacio de Egiluz los primeros días. Un grupo de jóvenes ocupó el palacio de Egiluz el pasado 19 de abril | «La gente tira de tópicos. Lo mejor para desmontar prejuicios es venir a echar un vistazo, todo el que quiera es bienvenido», cuentan sus integrantes E.P. HONDARRIBIA. Viernes, 31 mayo 2019, 00:17

Diez de la mañana del 19 de abril. Viernes Santo. Esa fue la hora y el día en la que un grupo de jóvenes ocupó el palacio Egiluz -propiedad de la iglesia-,que está situado en la calle Juan Laborda de la Parte Vieja. En el mes y medio que ha pasado desde entonces, los nuevos inquilinos del histórico edificio se han reunido con las partes implicadas, han empezado a desarrollar algunas de las ideas que tienen en mente y han tenido que hacer frente a una citación judicial.

Urko y Asier han formado parte de la iniciativa desde el comienzo. «Los jóvenes teníamos unas necesidades que el Ayuntamiento no cubría», cuentan. «Nadie nos ofrecía ese servicio y siempre hemos considerado que nosotros por nuestra cuenta podemos organizar un montón de actividades».

Previamente se reunían de manera informal, «en cualquier bar», pero tenían claro que necesitaban un lugar. «Pensamos que la parte vieja era el mejor espacio porque está muerta y hay muchos sitios abandonados. Partíamos de la premisa evidente de no quitarle la vivienda a nadie, que viésemos que se trataba de un edificio abandonado desde hace tiempo».

Tras decidir que el palacio Egiluz reunía las condiciones, en plena Semana Santa, entraron al edificio el 19 de abril. «La sala principal estaba llena de trastos, no se podía andar y estaba muy sucio. Estuvimos varios días sacándolo todo, llevando cosas al garbigune y ahora está mucho mejor, el cambio ha sido grande. El primer día vinimos conocidos y amigos pero después ha ido creciendo el número de gente. Se han unido de Irun, incluso de Hendaia, personas que han visto la misma necesidad que nosotros y han venido a ayudar».

Cuatro días después de la ocupación llegó una citación judicial para cuatro de ellos, emplazando a tres -uno era menor de edad- en el juzgado de Irun el 24 de abril. «Nos lo esperábamos porque el encargado del edificio nos dijo que había puesto una denuncia», recuerdan. «Con lo que no contábamos es que llegase tan pronto». El juicio se atrasó una semana. Entre otras razones, «porque uno de los implicados estaba de viaje de vacaciones y porque no había tiempo para preparar la defensa», aseguran.

Absueltos tras el juicio

La vista se celebró el 2 de mayo y posteriormente salió una sentencia que absolvió a los implicados. El juez consideró, a grandes rasgos, que la ocupación no podía ser sancionada al tratarse de un inmueble abandonado y que no había habido perjuicios para el dueño, que reconoció no utilizarlo desde hace tiempo por el mal estado en el que se encontraba.

A petición propia, también tuvieron una reunión con el alcalde. Urko y Asier explican que «no se quiso mojar mucho. Fue un poco ambiguo porque el edificio no pertenece al Ayuntamiento. No sacamos demasiado en claro pero por los menos demostramos que queríamos negociar y que tenemos voluntad de dialogar». También acudieron a la iglesia a hablar con el dueño, pero reconocen que el recibimiento fue «hostil».

En las últimas semanas han ido transformando el espacio y ya han llevado a cabo charlas, proyecciones, algunos talleres, han montado una barra en la entrada y han organizado una recogida de ropa para Irungo Harrera Sarea. «Todo el mundo es bienvenido, que vengan sin ningún prejuicio, no vamos a poner a nadie en ningún compromiso y lo mejor para desmentir malos pensamientos es que se pasen por aquí a echar un vistazo».

Un lugar para el pueblo

En ese sentido, aseguran que «mucha gente tira de tópicos y se cree que utilizamos el espacio para consumir droga y cantar punk o rock, y no tiene nada que ver. No llega a ser una casa cultural, pero es un proyecto autogestionado que está enfocado a la cultura. Si un artista nos propone por ejemplo una exposición, la vamos a llevar a cabo. Queremos abrir el lugar al pueblo».

Para estos días han organizado unas sesiones para preparar de manera conjunta la selectividad en la que ha estado presentes algunos profesores de bachiller. Los exámenes finalizarán el viernes 7 de junio y para el siguiente día tienen prevista una jornada festiva que comenzará con una comida a las 14.00 horas. «Para la tarde tendremos un par de conciertos y la idea es que a la noche esté todo finalizado para evitar cualquier problema con los vecinos», apuntan.