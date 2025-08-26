Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

Cuarta edición del campeonato de baloncesto 3x3 este sábado en Amute

X. L. G.

HONDARRIBIA.

Martes, 26 de agosto 2025, 20:17

El Parque Deportivo de Amute será escenario este sábado, día 30, de la cuarta edición del el campeonato de baloncesto 3x3 Vikings Basket Hondarribia. Los partidos se jugarán a partir de las 09.30 y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta alcanzar el cupo máximo de participantes.

Por la mañana se disputaran los partidos para mayores de 18 años, mientras que por la tarde tendrán lugar los encuentros de las categorías inferiroes. Los equipos pueden inscribirse llamando al 652 118 597 o a través del correo electrónico vikingsbaskethondarribia@gmail.com.

Esta modalidad de baloncesto se juega únicamente en una canasta y enfrenta a dos equipos de tres integrantes. Las normas son iguales a las del baloncesto convencional, pero en caso de recuperar la posesión los jugadores no podrán anotar dentro de la zona de tres.

Tendrán que salir de ella para poder volver a entrar y anotar. Estas pequeñas peculiaridades hacen del 3x3 una modalidad muy divertida.

