«Creo que es una lectura entretenida, de evasión y que se lee con facilidad» El farmacéutico Pedro Almajano ha sacado a la luz su primera novela HONDARRIBIA. Jueves, 2 agosto 2018

El emblemático edificio de la Asociación Española de Escritores y Artistas de Madrid fue el lugar en el que hace dos meses Pedro Almajano presentó su primera novela. Tras casi tres décadas ejerciendo de farmacéutico en la calle Mendelu, este amante de la literatura ha decidido sacar a la luz una historia que escribió hace ya cinco años. La obra tiene el nombre de 'Las siete magníficas' y está a la venta en las librerías de la comarca y de manera online en Ediciones Atlantis y La Casa del Libro.

Pedro Almajano cuenta que «siempre me ha gustado la literatura. Desde joven había sido una persona más de letras, pero luego cambié a última hora cuando tuve que elegir estudios. Durante mi vida he escrito poesía, prosa y he ganado algún premio de índole farmacéutico, pero sin llegar a publicar nada».

Que alguien haya podido valorar su novela ha supuesto el paso definitivo para que Pedro decida sacar su trabajo a la luz. «Cuando escribo algo no sé valorar si merece la pena, por eso ha estado unos años parada. Ahora tengo un hijo trabajando en Madrid, y a raíz de ir allí, me puse en contacto con una editorial. La valoraron, me hicieron buena crítica, y eso es lo que me ha terminado por animar, el hecho de que hayan visto que es digna de ser publicada».

Una ruptura sentimental

La historia tiene como punto de partida una ruptura sentimental. «Es el abandono de una mujer a su pareja. Él está muy enamorado, le dejan de manera sorprendente, sin que la excusa le parezca convincente, y el hombre, en compañía de un amigo que tiene una historia de amor similar, se lanza a indagar sobre el pasado de la mujer».

En ese proceso, el protagonista y el amigo se encuentran con revelaciones sorprendentes. Un pasado sórdido que condiciona el presente, relacionado con el porno y los maltratos. «He procurado que el lector vaya descubriendo los detalles a la par que los personajes. Ellos se echan las manos a la cabeza y yo pretendo que el lector también lo haga, que le atrape y le cree curiosidad».

Escrita en algunas guardias

Con la dedicación que le supone la atención en la farmacia, la obra se ha ido cocinando a fuego lento, en tres años aproximadamente. «Me gusta escribir pero tengo una profesión que requiere ocho horas diarias. La he ido escribiendo dedicándole un tiempo secundario, incluso en algunas guardias, poco a poco. Cuando empecé no sabía muy bien en qué iba a derivar. Arranqué dejándome llevar. Muchas veces son los personajes los que deciden y tú los vas siguiendo».

El resultado son casi trescientas páginas que Pedro Almajano no quiere encasillar en un género concreto. «Está destinada a un público adulto, a una persona a la que le guste leer y entretenerse en la lectura. No tengo ni idea de la aceptación que va a tener en la gente. Yo creo que es entretenida, una lectura de evasión».

Veintiocho años de farmacéutico dan para mucho, pero Almajano no se ha inspirado en ninguna vivencia real para redactar el libro. «La farmacia es un caladero bueno de historias, pero no está inspirada en mi faceta profesional. La gente me conoce por la farmacia y se sorprenderá por el tipo de historia que cuento, pero es todo fruto de mi imaginación».