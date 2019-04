El coro francés Pierre Lyriques abre el ciclo de música sacra El coro Pierre Lyriques actuará hoy a partir de las 20.00 en la parroquia. Su actuación tendrá lugar hoy, a partir de las 20.00, en la parroquia | La cita de mañana será con Eskifaia Abesbatza y colaboración de Eskifaia Txiki y del público I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 6 abril 2019, 00:14

Hoy empieza el ciclo de música sacra que organiza Hondarribiko Eskifaia Abesbatza y que, siguiendo el esquema habitual de los últimos años, recoge cuatro conciertos repartidos en dos fines de semana, que empezarán siempre a las 20.00 y con entrada gratuita en la parroquia.

El honor de abrir la 37ª edición de este ciclo corresponde al coro Pierres Lyriques, de Béarn des Gaves. Creado en 2006 por François Ithurbide para la interpretación de la Pequeña Misa Solemne de Rossini, este coro de cámara consta de unos treinta cantantes aficionados procedentes del Gran Coro des Pierres Lyriques, de los coros del conservatorio de Pau o del C.N.R. de Bayonne- Côte Basque, así como de coros de los departamentos limítrofes como Landes y Hautes-Pyrénées.

La experiencia en obras del gran repertorio, el afan de exigencia y perfeccionismo de estas sólidas voces, eficientes a nivel técnico y de expresión, ha contribuido a crear una gran cohesión. Esta es la base de su notable calidad vocal unánimemente reconocida.

Desde el 2012, además de su repertorio de coro a capella, participan en conciertos con solistas y orquesta, en los que cuenta con cantantes adicionales que a menudo terminan uniéndose al conjunto.

El director del coro es François Ithurbide, que también lleva la batuta en el coro de la Asociación Luis Mariano de Irun. Es un barítono-bajo, graduado en Musicología, primer premio de clarinete del Conservatorio de Bayone-Côte Basque y graduado por el C.N.R de Burdeos en Canto y en Arte Lírico, que cuenta con un extenso repertorio de música sagrada y de escena en papeles de bajo-buffa. En 2000 creó la Asociación Pierres Lyriques en Béarn des Gaves, un año después fundó el gran coro de la asociación y en 2006, el coro de cámara que actuará esta tarde en Hondarribia.

El repertorio para la ocasión es el siguiente: 'Cantique de Jean Racine', de Gabriel Fauré; 'Kyrie' y 'Cum sancto spiritu', de Jean-Sebastien Bach (Coros de Misa brevis BWV 235); 'Gloria', 'Et in terra', 'Domine fili' y 'Cum sancto spiritu', de Antonio Vivaldi (Coros del Gloria RV 589); 'A la hora nona', de Luis Alberto Campos; 'Christus factus est', de Bixente Goikoetxea; 'Agnus dei', de Zoltan Kodaly (Messe In tempore belli); 'Bless be the god', de Samuel Sebastian Wesley; y 'Zadock the priest' y 'Alleluia', de Georg-Friedrich Haendel.

Mañana, Eskifaia Abesbatza

Mañana será el turno de Eskifaia Abesbatza, que bajo la dirección de Gorka Aierbe ha preparado una actuación titulada 'De Londres a Harlem. Un viaje desde las abadías de Inglaterra hasta el góspel afroamericano'.

La principal particularidad de este concierto es que todas las obras son inglés, lo que ha supuesto un mayor trabajo en los ensayos para los integrantes del coro mixto.

Además, siguiendo la tradición de las iglesias británicas, en una de las piezas Eskifaia suma a los miembros de su coro infantil que dirige Iñigo Salaberria e invita a los espectadores a que se unan a cantar todos a una. Para ello pueden descargarse la letra de internet o la encontrarán en el tríptico que se reparte en la parroquia.

El repertorio anglosajón que acometerá Eskifaia Abesbatza en el concierto de mañana se divide en cuatro partes: la primera es Música en la Royal Chapel: 'Cornet voluntary', de William Walond; 'Sing joyfully unto God', de William Byrd; y 'O God, thou art my God'.

La segunda parte será la del himno religioso: 'The King of love my Shepherd is', de John Bacchus Dykes; 'God be in my head', de Henry Walford Davies; 'Morning has broken', con arreglos de John Rutter (1945); y la obra en la que cantarán todos los asistentes, 'Hark! The herald angels sing', de Felix Mendelssohn, con arreglos de David Willcocks.

En la tercera parte, 'De Londres...' sonará 'Nearer, my God to Thee', de Lowell Mason y la cuarta, titualda '... a Harlem', incluye 'A Festive Trumpet Tune', de David German; 'The road home', con arreglos de Stephen Paulus; 'Amazing grace', con arreglos de John Coates; 'Ain't got time to die', con arreglos de Hall Johnson; y 'The Lord is my Shepherd', de Howard Goodall.

Elisa di Pietro será la soprano solista al órgano estará Gerardo Rifón y al piano, Oier Etxaburu, y los niños cantores serán Zumai Gartzia y Aimar Goñi. Además, Itziar Echeveste se ha encargado del vestuario infantil y Migeltxo Sorzabal eta Ander Ribes, de las imágenes.

El próximo fin de semana, más

El 37º ciclo de música sacra de Eskifaia continuará el próximo fin de semana con las actuaciones del coro esloveno Ingenium Ensemble el sábado y de Ondarruko Unanue Kamera Korala y Xatz Eskifaia, el domingo.