La Copa de España de Judo tiene mañana un cita en el frontón Jostaldi

El judo será el gran protagonista del fin de semana en el frontón Jostaldi. El Torneo Internacional de Judo de Ama Guadalupekoa reunirá a casi 500 judokas. Cerca de quinientos participantes de edades comprendidas entre 14 y 17 años se darán cita mañana desde las 9.00 para participar en el torneo, que celebra su vigésimo séptima edición. Tras la de Euskadi, la catalana y la madrileña serán las federaciones que más deportistas aporten al campeonato. HONDARRIBIA. Viernes, 18 enero 2019.

El judo será el gran protagonista del fin de semana en el frontón Jostaldi. Cerca de quinientos participantes de edades comprendidas entre 14 y 17 años se darán cita mañana desde las 9.00 para participar en el Torneo Internacional de Judo de Ama Guadalupekoa, que celebra su vigésimo séptima edición. Para el domingo quedará una jornada escolar no competitiva, destinada a los más pequeños, que tiene como objetivo que los niños y niñas se vayan adaptando a estar solos en el tatami.

En la presentación del evento, realizada en la sede que el club hondarribitarra tiene en Txiplao, el concejal de Deportes, Juan Luis Silanes, quiso destacar la trayectoria del torneo. «El nombre del Judo Ama Guadalupekoa es muy conocido y es un referente por todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años. Organizar un torneo internacional como éste tiene mérito y me consta que lleva mucho trabajo organizarlo».

Silanes hizo referencia a que «el judo no es un deporte tan conocido como otros pero desde aquí quiero hacer un llamamiento para que la gente acuda al Jostaldi durante el fin de semana. Las puertas están abiertas a todos los ciudadanos y a aquellos niños y niñas que quieran probar el deporte. Aquí les recibirán encantados».

Clau García es el presidente del club de judo Ama Guadalupekoa. Lleva vinculado trece años a un equipo que en la actualidad cuenta con sesenta integrantes. Reconoce que «cuesta mucho porque es un deporte que no tiene la publicidad de otros como el fútbol o el remo, que está en el ADN de Hondarribia. Estamos involucrados en los colegios, intentando promocionar el judo. Son ciclos, quizás en otros años hemos tenido más, pero nosotros seguimos luchando por nuestro deporte. Todo el que quiera puede venir a probar».

En relación al torneo, García apuntó que «es un referente a nivel nacional. Tiene mucho trabajo pero lo hacemos con gusto y luego se convierte en un día de fiesta. Nos sentimos muy orgullosos de haber alcanzado la vigésimo séptima edición. También de que vayan a venir alrededor de seiscientas personas entre participantes y acompañantes. Invitamos a todos los hondarribiarras a que se acerquen a presenciar un deporte que para nosotros es más un sistema de vida. Ante cualquier duda, lo mejor es venir a verlo».

Un deporte para todos

El entrenador del club, Alberto Pérez, ofreció algunos números sobre la competición, que arrancará a las 9.00 y se prolongará hasta las 17.00, para que «los que vienen de lejos puedan ir regresando a sus casas». Estarán representadas dieciséis comunidades. Tras la de Euskadi, la catalana y la madrileña serán las federaciones más numerosas. Judokas llegados desde Portugal o Andorra también se darán cita en una Copa que es puntuable para poder participar en el Campeonato de España. «Muchos participantes se la juegan y es competitiva 100%. Muestran sus respetos, pero en el tatami todos quieren ganar. Entran dos pero uno sale como ganador y otro como perdedor» explicó el técnico.

Serán un total de dieciséis categorías compuestas por 307 chicos y 158 chicas. «El judo femenino está creciendo, siempre hago hincapié en ello. Es un deporte para todos y para todas. Parece que siendo de lucha tiene que estar destinado al hombre pero no es así, cualquiera puede practicarlo».

En este sentido, Pérez añadió que «pueden realizarlo personas desde los cuatro años hasta los noventa y nueve, independientemente de la condición. El año pasado teníamos un invidente y he dado clases a gente con síndrome de down. La capacidad física no es impedimento. Muchos solo vienen a entrenar y las competiciones están ahí para el que quiera».