«Todos me dan consejos, pero los que más valoro son los de mi prima» Itsaso Emazabel supo de su nombramiento el día de San Pedro. / F. DE LA HERA Cree que «va a ser un día de muchas sensaciones» y no tiene pensando cuántas vueltas dará EDU PRIETO HONDARRIBIA. Jueves, 19 julio 2018, 00:42

A falta de seis días para que la Kutxa haga su tradicional camino de ida y vuelta desde la Hermandad hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, la encargada de portar el arcón el día de Santiago va ultimando los detalles para disfrutar de una jornada muy especial. Ese honor recaerá este año en Itsaso Emazabel, que conoce la noticia desde el 28 de junio, víspera de San Pedro.

Su tío y abad mayor de la Cofradía, Norberto Emazabel, fue el encargado de hacerle la propuesta y esta hondarribitarra de veintidós años no tuvo ninguna duda. «Estoy muy contenta. Es un acto muy especial que he seguido siempre desde que era pequeña en la familia y es especial para mí».

Itsaso no esperaba ser la protagonista y su elección le pilló un poco de sorpresa. «Sabía que algún año me podía tocar pero no esperaba que fuese a ser tan pronto, pensaba que estaba destinado a chicas un poco más mayores». Su prima, Intza Emazabel, fue la encargada de llevar la Kutxa en 2014 -dando 71 giros-, por lo que la protagonista de esta edición tiene a quién acudir para resolver sus dudas. «Todo el mundo me está dando consejos, pero los que más valoro son los de mi prima».

En cuanto al resto de familiares, Emazabel apunta que «todos estamos muy emocionados. Mi ama, mi aita, mis attonas...», aunque reconoce que el que más le ha llamado la atención ha sido su padre, lejos de casa estos días en plena época de pesca de bonitos. «No es muy de exteriorizar los sentimientos y desde que me eligieron prácticamente solo le he visto un día, el día que me acerqué al puerto. Verle tan ilusionado me emocionó mucho».

Preparativos encarrilados

En cuanto a los preparativos previos (peluquería, vestido...), asegura que «tiene todo encarrilado» y que también está contando con la ayuda de sus amigas. «Es algo nuevo para ellas y lo están viviendo con mucha ilusión». Hace días que Itsaso comenzó con los primeros ensayos y ya se ha familiarizado con la Kutxa. «Al principio los afronté con un poco de miedo, pero ahora estoy muy segura. Veremos cuando llegue el día cómo responde el cuerpo porque va a ser un día de muchas emociones».

Una de las preguntas más recurrentes a las que tiene que hacer frente Itsaso estos días previos tiene que ver con el número de vueltas que le gustaría alcanzar. Su predecesora, Zuriñe Larrarte, dio 76 el año pasado y Uxue Eizagirre, 30 hace dos. «No tengo nada pensado en cuanto al número y la verdad es que prefiero no ponerme una cifra. Luego por la razón que sea no soy capaz de alcanzarla y no quiero quedarme con esa espinita».

Itsaso Emazabel ya ha empezado a recrear en su cabeza el camino que separa la Hermandad de Pescadores de la Parroquia de la Asunción y del Manzano. Vivirá un día cargado de emociones pero la joven hondarribitarra tiene claro qué momentos son los que espera con más ganas: «Los preparativos previos con la ayuda de mi ama y mi hermano van a ser especiales pero el momento más especial va a ser ver las caras de mi atta y de mis attonas cuando me vean».