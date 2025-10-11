El concurso de pintxos se celebra desde mañana en el auditorio

El auditorio Itsas Etxea acoge, desde el lunes hasta el miércoles, el XX Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra · Euskal Herriko XX. Pintxo Txapelketa, con entrada gratuita y retransmisión por YouTube.

En formato showcooking participarán 60 cocineros de bares y restaurantes de Euskal Herria (6 de Gipuzkoa, 14 de Araba, veinte de Bizkaia, 14 de Nafarroa y 6 de Iparralde), buscando llegar a la final del miércoles.

Entre esos 60 participarán tres negocios de la comarca. Mañana lo harán los hondarribitarras, a las 11.50 Iñigo Tizón y Alberto Loro del Gran Sol presentarán 'Gato basque' y a las 12.20 será el turno de Gorka Irisarri del Danontzat con su 'Okiducky'. El martes a las 10.30 horas será el turno de Iñaki Barrios bar Manolo de Irun con 'Bilingüe'.

Recordar que 6 de las 19 txapelas anteriores se quedaron en la comarca del Bidasoa, siendo el Gran Sol el más destacado, con sus victorias en 2010, 2013, 2017 y 2023. En 2016 el triunfo fue para el Sardara y en 2019 se impuso el Danako de Irun.