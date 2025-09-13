El concurso infantil y juvenil de pintura de la sociedad Klink reunió a futuros artistas

Algunos de los participantes del concurso de pintura y los premiados, el jurado y los organizadores en la sociedad Klink.

I. A. HONDARRIBIA. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36

54 ediciones ha cumplido este año el concurso infantil y juvenil de pintura que organiza la sociedad Klink y que reunió a más de un centenar de jóvenes artistas.

El jurado estuvo compuesto por Oaya Albizu, Javier Sagarzazu, Kontxi Gutierro, Maider Goikoetxea y Aiert Alonso. En la categoría de hasta cinco años se impuso Jon Maiz, seguido de Iurgi González y Eider Etxebeste. Entre los de 6-8 años la ganadora fue Laia Fesser, completando el podio June Fesser y Ane Cornejo. Ariadne Barbajan fue la más destacada en el grupo de 9-11 años, junto con Lucía Amunarriz y Hegoa Arenas. Entre los mayores, 12-14 años, el triunfo fue para Eheina Ortega, con Laura Blázquez y Maddale Cornejo en segunda y tercera posición.

Además, Aimar Martiarena se llevó el premio especial Enrique Albizu y Simón Villar Cuesta fue el ganador del premio especial Javier Sagarzazu.