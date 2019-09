La compañía Jaizkibel pide nuevos pasos para seguir avanzando Izaskun Larruskain y Ane Miren Aristondo, en las Juntas Generales. / Arizmendi Dos mujeres de la compañía comparecen en las Juntas Generales para destacar que el problema del Alarde de Hondarribia «no es de convivencia, sino de igualdad» ESTRELLA VALLEJO Lunes, 30 septiembre 2019, 19:40

Izaskun Larruskain y Ane Miren Aristondo, miembros de la Compañía Jaizkibel, lo han reiterado en varias ocasiones este lunes durante su comparecencia en la comisión para la Igualdad de Mujeres y Hombres en las Juntas Generales de Gipuzkoa: «Lo que ocurre en Hondarribia el día del Alarde no es un problema de convivencia, sino de igualdad».

El pasado 8 de septiembre fue una jornada festiva sin precedentes en Hondarribia, en la que la compañía mixta desfiló no ya sin altercados, sino que lo hizo al son de los aplausos en lugar de los abucheos de ediciones anteriores. «Y eso ha sido la consecuencia de que las instituciones hayan intervenido y se hayan dado pasos por mejorar la situación», han subrayado las dos mujeres. Ambas han recordado los inicios de Jaizkibel, cómo fue su creación y, fundamentalmente, el motivo por el cual un grupo de hondarribiarras se unieron para crear «un puente» que «permitiera participar en la fiesta a aquellos que de otra manera no tenían la opción». Además, han señalado que «no es cierto que vengan autobuses desde Bermeo, como se nos dice. Pero y si lo hicieran, ¿qué tendría de malo? ¿O es que en otras fiestas no participan personas de fuera?», se han preguntado.

Pero si algo demuestra, a su juicio, que el conflicto no se debe a un problema de convivencia «es que originariamente los problemas solo se dan en la calle Mayor, donde están los focos. Ni en la iglesia ni en Guadalupe se viven esas situaciones, por tanto, todo se resume en un problema de igualdad y eso es fácil de solucionar, aplicando la Ley de Igualdad», han resumido.

Larruskain ha señalado que «ha quedado claro que la participación de la mujer no es una amenaza y que Jaizkibel no quiere acabar con la tradición. Se puede ver en otras fiestas, como en la Tamborrada de Donostia. Si estamos aquí es porque queremos nuestras fiestas y queremos formar parte de ella». En este sentido, las dos mujeres han señalado que pese a no haber recibido respuesta alguna por parte del diputado general, Markel Olano, con quien habían intentado contactar en varias ocasiones, el encuentro en Juntas resultó «satisfactorio» por la «buena disposición al diálogo». Aunque han invitado a las instituciones a «seguir avanzando desde ya, y no esperar al último momento».