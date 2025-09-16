Comida en el Sutan

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Clasificarse para la Bandera de La Concha tiene doble premio en Hondarribia Arraun Elkartea, ya que trae consigo la comida en el restaurante Sutan, antes en el restaurante Alameda. En el establecimiento de Hiruzta se juntaron el domingo las dos tripulaciones y la junta directiva para celebrar el hecho de haber entrado en La Concha. Las chicas ya han terminado la temporada, también la segunda tripulación masculina, y a la primera le quedan las regatas de Bermeo y Portugalete.