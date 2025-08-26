Cita con los txistularis este domingo en Gipuzkoa plaza

HondarribiaCita con los txistularis este domingo en Gipuzkoa plaza
El Gran Concierto comenzará a las 12.00 horas y se trasladará a la Itsas Etxea en caso de mal tiempo
X. DE LA LINDE GARCIA
HONDARRIBIA.
Martes, 26 de agosto 2025, 20:17
Txistularis procedentes de toda Euskal Herria volverán a darse cita este domingo. día 31, en Hondarribia para participar en la 59 edición del Gran Concierto de Txistularis. La cita, que representa la inminente llegada de las fiestas patronales, comenzará a las 12.00 horas en Gipuzkoa plaza. En caso de lluvia, el concierto tendrá lugar en la Itsas Etxea.
Organizado por Hondarribiko Txistu Taldea, con la colaboración del Ayuntamiento, el otrora conocido como Alarde de Txistularis contará otro año más con la participación del Coro de la Parroquía y los dantzaris de Kemen Dantza Taldea.
También se subirán al escenario los hermanos Maddalen y Amets Arzallus, así como Erlaitz Metal Taldea, formado por Oier Etxaburu (teclado), Jaime Atristain (percusión) y Garikoitz González (director).
Programa del concierto
Buena parte del repertorio del concierto del domingo estará compuesto por canciones y adaptaciones de Jose Ignazio Ansorena, nieto de Isidro Ansorena, director en el primer concierto del Alarde de Txistularis en 1964. La actuación comenzará con el clásico 'Agur Jaunak' y finalizará con 'Bertsotan Puntuka'. Entre medias habrá actuaciones de dantzaris e intervenciones de los bertsolaris.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.