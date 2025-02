«Las cinco semanas de confinamiento están empezando a afectar al ánimo»

La crisis sanitaria derivada del Covid-19 hace imposible estimar con certeza en qué condiciones se pondrá punto y final al curso escolar, pero los centros ya tienen unas criterios a los que atenerse tras la comparecencia de la consejera de Educación del Gobierno ... Vasco, Cristina Uriarte, el pasado miércoles.

Eli Sorondo y Mertxe Sagarzazu son las directoras de Ama Guadalupekoa, las cabezas visibles de un equipo que ha estado trabajando en una situación que, más que complicada, califican como «novedosa». Coinciden en señalar que la mayor dificultad radica en las circunstancias tan diferentes de los jóvenes en sus hogares. «Hay familias monoparentales, otras que trabajan en casa, otras fuera. No todas pueden ayudar de la misma manera a sus hijos». Es en esos casos, en los que surgen complicaciones, cuando cobra mayor importancia el centro. «Saben que nuestro horario no se limita al horario escolar anterior a la pandemia. Nos conectamos a las 8.00 y no desconectamos prácticamente hasta las 22.00».

Necesidades especiales

Tras cinco semanas de confinamiento, en Ama Guadalupekoa cuentan que «están empezando a surgir dificultades a nivel psicológico y anímico». Para afrontar los problemas derivados, ha adquirido gran relevancia la figura de la psicóloga del centro. «Aquellas familias que experimentan ansiedades, nerviosismo, aburrimiento o están saturadas, tienen contacto directo con ella para aprender a gestionar esas emociones».

También está desarrollando un papel muy importante el aula de apoyo, con el seguimiento individualizado que realiza. «Hemos visto que no todos los alumnos han tenido la misma respuesta al ordenador y están haciendo una labor muy valiosa para que el alumnado que tiene dificultades no se desenganche».

La atención, «diaria», se centra también en los alumnos con necesidades especiales, cuyas dificultades se «multiplican» en la época que atravesamos. «No podemos perder de vista el cuidado a esas familias. Son momentos muy duros para ellos. Son niños que necesitan estar en la calle, no pueden hacerlo, y la presión en casa puede resultar insoportable».

En ese sentido, también cabe destacar la labor de la Asociación de Padres a través de 'Gurasolab', «creando material y distintos talleres de manera online destinados al control de ansiedades o la relajación», o la del departamento de Prevención Comunitaria de Hondarribia, «al que puede recurrir cualquier familia de manera anónima».

Repetición y selectividad

La importancia del último trimestre a la hora de adjudicar la nota final es otra de las cuestiones que está encima de la mesa. «Vamos a tener muy en cuenta el primero y el segundo, pero sin dejar de lado el tercero. El esfuerzo que están haciendo los alumnos y las familias por hacer un trabajo merece que sea evaluado. Si dijésemos que esta parte del año no cuenta sería imposible que el alumnado nos prestase atención».

En cuanto a la repetición de curso, en Ama Guadalupekoa dejan claro que no se va a producir ninguno como consecuencia de la crisis sanitaria. «Ya hemos pasado dos trimestres y cuando llega marzo ya vemos la progresión. En el caso de que se produzca alguna repetición será porque detectamos algunas carencias que se vienen arrastrando de cursos pasados».

Si se diesen las garantías necesarias, la consejera de Educación ha fijado la posibilidad de que únicamente los alumnos de 4º de la ESO, Bachiller y FP puedan volver a las clases presenciales. Mertxe Sagarzazu indica que, «en el caso de 2º de Bachillerato, sí parece interesante, si Sanidad lo permite, una presencia en las clases antes de la selectividad (del 6 al 8 de julio). Aunque sea para que puedan trabajar el tipo de examen que se hace. Por mucho que los veamos de manera online, no es la misma tensión que la que crea un examen presencial. Antes hacíamos simulacros durante el mes de junio».