Cien vueltas con la Kutxa dio Itsaso Emazabel

Este año Santiago no ha sido festivo en Gipuzkoa, pero eso no ha evitado que fuera un día grande en Hondarribia, sobre todo para los arrantzales. La Cofradía de Mareantes de San Pedro celebraba la 'Kutxa Entrega' y este año el honor de llevar sobre su cabeza el arcón correspondía a Itsaso Emazabel, quien dio cien vueltas sobre sí misma con esos casi veinte kilos encima. Según la leyenda, cuantas más vueltas se den, mayores serán las capturas de los arrantzales hondarribitarras.

A las siete en punto, Emazabel terminó sus cien vueltas frente al arco de La Hermandad y la tarea que le correspondía ayer. Había salido una hora antes desde el mismo lugar y, con la Banda de Música, patrones de pesca, txotxuas y autoridades, se habían dirigido a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, donde se leyó el balance de capturas de la flota local en el ejercicio anterior. Después volvieron por el mismo camino y hacia el momento culminante de la jornada. La mayor parte del público estaba congregado en la calle San Pedro y frente a La Hermandad, donde vitorearon a la protagonista en su esfuerzo.

«Estaba muy nerviosa»

Itsaso Emazabel reconocía que «al principio estaba muy nerviosa y luego ha sido todo una mezcla de emociones, no tengo palabras para describir cómo ha sido la tarde».

Esos nervios se los quitó de encima «con la ayuda de la gente, la familia, los amigos... He decidido dejar a un lado los nervios y disfrutar y ha sido una gozada».

Con la Kutxa se arregló «bastante bien. En los ensayos la cargábamos con libros y no se movían, pero hoy las cosas que había dentro sí que se movían un poco». Se refería a los libros de actas y cuentas y a las alhajas que van dentro del arcón hasta elevar su peso hasta aproximadamente 19 kilos.

Con ellos encima dio las cien vueltas. «Como me pasaba en los ensayos, he empezado no muy bien pero luego he cogido la marcha y en cien he decidido parar. ¡Tenía mucho calor!».

Ayer y la víspera han sido días muy especiales para Emazabel, porque le comunicaron que había sido elegida como cantinera en la compañía Beti Gazte. «Cuando vinieron los mandos a decirmelo fue un momento muy emocionante. Este verano está siendo y va a ser muy especial».

Norberto Emazabel, abad mayor de la Cofradía, estaba ayer doblemente contento, ya que Itsaso es su sobrina. «Ha sido especial. Hace más ilusión si lleva la Kutxa alguien de la familia. Sobre todo para los mayores, por ejemplo su abuelo, mi padre. Es un día al que tenemos mucho cariño, que celebramos entre arrantzales».

Respecto a la leyenda de las vueltas, asegura que «no pensamos mucho en ello. Si la campaña no va bien igual nos acordamos más, pero la pesca está siendo buena, no nos podemos quejar.

El alcalde Txomin Sagarzazu señaló que «ha sido una jornada sensacional. El día de Santiago siempre tiene un sabor especial en Hondarribia. Los arrantzales han vuelto a casa para este día, además con buenas capturas, y la celebración ha sido redonda. Al principio hemos visto a Itsaso algo nerviosa pero luego ha dominado la Kutxa y ha podido disfrutar».