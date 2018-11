El ciclo de cenas de maridaje alcanza su decimoquinta edición La Bodega Hiruzta participa un año más en el ciclo que organiza la asociación de hostelería. Siete restaurantes de la ciudad se suman este año a la iniciativa | La primera cita será este viernes en el Sebastián y después habrá cenas en Enbata, hotel Jaizkibel, Arraunlari Berri, Abarka, Hiruzta y Mahasti I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:31

Es un clásico del otoño-invierno. Poco después del concurso de pintxos de Euskal Herria llega el turno para el ciclo de cenas de degustación y maridaje, que también organiza la asociación de hostelería de Hondarribia y que afronta su decimoquinta edición.

Desde este viernes y hasta el 1 de diciembre, los restaurantes Sebastián, Enbata, hotel Jaizkibel, Arraunlari Berri, Abarka, Bodega Hiruzta y Mahasti del hotel Magalean serán los protagonistas, ofreciendo su mejor gastronomía y contando con grandes denominaciones y vinos champagnes. Los asistentes podrán degustar vinos de las tres denominaciones de txakolí, Ribera del Duero, Menorca, Rioja, Burdeos, Saint Emilion, Priorat, Champagne, Ribera Sacra...

Con precios cerrados que van desde los 50 hasta los 75 euros, las reservas se deben realizar directamente en cada uno de los restaurantes que participan en esta edición del ciclo.

El ciclo arranca este viernes en el restaurante Sebastián. Miguel Soto propone un maridaje con bodegas Artadi, basándose y apoyándose en la singularidad del viñedo alavés, que lo diferencia del que se cultiva en zonas limítrofes. Una experiencia que se acompaña con un sorteo entre los asistentes a la cena de un Magnun Artadi Valdeginés de parcela, Single Wineyard Wine, valorado en más de 125 euros. Vinos para un menú que abordar con platos de ostra, vieras y merluza de anzuelo, que viene a rematar con un cordero de llanura confitado y glaseado de excepción. El precio es de 60 euros, IVA incluido, y las reservas se pueden hacer llamando al teléfono 943 640 167.

Seis citas más

La del Sebastián de este viernes será la primera cita de este ciclo y después irán llegando las siguientes, hasta completar una lista de siete.

El sábado 17 de noviembre será el turno del restaurante Enbata del Hotel Jáuregui, con vinos de Bodegas CVNE, DOCa Rioja. El precio es de 50 euros y el teléfono para las reservas 943 641 054.

La semana siguiente habrá dos propuestas. El viernes 23 de noviembre en el restaurante hotel Jaizkibel, donde se podrán degustar AOC Champagne, Vin de France, DO Ribeira Sacra, DOQ Priorat, AOC Chateauneuf du Pape y DOCa Rioja, por 70 euros (943-646040). Y el sábado 24 el punto de encuentro será en el restaurante Arraunlari Berri, con vinos de Bodegas Torralbenc, Tr3smano y Remírez de Ganuza. El cubierto cuesta 70 euros (943-578519).

El ciclo de cenas de degustación y maridaje acabará con tres citas en la última semana. El jueves 29 en Abarka Jatetxea con Bodegas Contino y un precio de 58 euros (943-641991). El viernes 30 en Bodega Hiruzta con Bodega Hiruzta, D.O. Getariako Txakolina; Doniene Gorronda, D.O. Bizkaiko Txakolina y Artomaña Txakolia, D.O. Arabajo Txakolina. Son 50 euros por persona (943-104060). Y la última cena de este año será el 1 de diciembre en el restaurante Mahasti Hotel Magalean, con vinos de Saint Emilion, Bordeaux y Champagne. El precio es de 75 euros (943-569130).