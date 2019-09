El ciclista Nestor Arana intentará subir la calle Mayor 400 veces este domingo El año pasado Arana subió 51 veces seguidas a Erlaitz. / F. DE LA HERA Buscará el primer 'paveresting', acumular el mismo desnivel que el Everest y sobre pavé I.A. HONDARRIBIA. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:14

Este domingo, durante cerca de 16-17 horas, Nestor Arana subirá y bajará la calle Mayor unas 400 veces sobre su bici, para intentar un 'paveresting' y, de paso, recaudar fondos para el Club Ciclista Irunés a través de la venta de rifas.

El ciclista irundarra explica que «hacer un 'everesting' es completar sobre la bici un recorrido que dé un desnivel acumulado de 8.848, la altura del Everest. El año pasado lo hice subiendo 51 veces Erlaitz y entonces la gente me decía que mi siguiente reto tenía que ser más duro. Pero yo prefería algo más curioso. Un día paseando con mi mujer por la calle Mayor de Hondarribia se me ocurrió la idea del 'paveresting', el mismo reto pero sobre pavé o adoquín. He buscado en internet y hasta ahora nadie lo ha hecho».

La calle Mayor, contando desde donde acaba la acera de Damarri hasta el Parador tiene «200 metros de longitud y un desnivel de 22 metros. La pendiente media es de 10,2%, incluso con el llano en el tramo medio, y desde la iglesia hasta arriba será del 15-16%. Es una calle muy especial y con un empedrado genuino».

Arana está animado para este nuevo reto, en el que cuenta con el apoyo de Orbea, Kalas, Restaurante Iñigo Lavado, Stampbranding y el Ayuntamiento. «Tengo que agradecer a todos y sobre todo al Ayuntamiento, porque va a cerrar el tráfico».

La única pega es que la previsión del tiempo para el domingo es mala. «Dan lluvia y eso sería perjudicial tanto en las subidas como en las bajadas. Pero tengo la fecha puesta desde hace tiempo y lo voy a intentar. Empezar seguro que empezaré y luego si está muy peligroso ya veré lo que hago».

Empezará su aventura a las doce de la noche del sábado al domingo para acabar el domingo por la tarde.