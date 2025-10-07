Charla esta tarde en Kultur Etxea sobre cómo gestionar el duelo

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Martes, 7 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Como complemento al servicio de apoyo al duelo puesto en marcha hace un año por el Ayuntamiento, hoy a las 18.00 en Kultur Etxea tendrá lugar una charla, titulada 'El duelo nos toca a todos'.

Las especialistas Oihane Garamendi y Nicole Bumiller ofrecerán la charla, que será en castellano, pero con proyección de la presentación en euskera y posibilidad de hacer preguntas en los dos idiomas.

Actualmente, Hondarribia es el único municipio de Euskadi que ofrece este tipo de apoyo psicológico relacionado con el duelo, con un programa pionero que no aborda únicamente el duelo tras la muerte, sino que también contempla otro tipo de pérdidas: pérdida de empleo, ruptura de pareja, etc.

El concejal de Servicios Sociales, Josu Peña, señala que «el programa piloto ha tenido una acogida muy buena, notando que la necesidad de este tipo de apoyo es evidente. El duelo nos afecta a todos y todas en algún momento de la vida. A menudo lo vivimos en soledad y silencio, lo que aumenta el sufrimiento. Romper tabúes, hablar abiertamente sobre el tema y tener la ayuda a mano es fundamental para el camino de la sanación».

Añade Peña que este programa «va más allá de ofrecer apoyo terapéutico; también muestra el compromiso claro del Ayuntamiento para que las y los vecinos se sientan escuchados y respaldados». En los últimos meses «ha quedado claro que existe una gran necesidad de hablar, compartir y sentirse escuchadosos y desde el Ayuntamiento estamos comprometidos a seguir en esta línea. Visto el éxito de este año, el servicio se mantendrá también el próximo año».