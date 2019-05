César Sarachu representa hoy 'Intensamente azules' en el auditorio César Sarachu. Es una obra que dirige el prestigioso dramaturgo Juan Mayorga (19.30) I.A. HONDARRIBIA. Domingo, 12 mayo 2019, 01:27

Sesión de teatro hoy en el auditorio Itsas Etxea, a partir de las 19.30 y con César Sarachu como protagonista máximo de 'Intensamente azules', de la compañía Entrecajas Producciones Teatrales. Las entradas cuestan ocho euros (cuatro para menores de dieciocho años) y la taquilla del auditorio abrirá a las 17.30.

El hecho de llevar la firma de Juan Mayorga (Premio Nacional de Teatro y Literatura Dramática, Premio Valle-Inclán, Max al mejor autor en tres ocasiones, y a la mejor adaptación en otra) avala a esta obra, que tiene tintes autobiográficos.

En el dossier de presentación, el personaje cuenta que «mi hija pequeña me ha pedido que no vaya a ver sus partidos de baloncesto con gafas de nadar. Al explicarle que con ellas por fin entiendo las reglas e interpreto correctamente las jugadas, me ha respondido que puedo seguir yendo a sus partidos con gafas de nadar siempre que no me siente junto a los otros padres».