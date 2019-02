Cerca de 300 personas acuden cada día a la biblioteca municipal La renovada biblioteca es utilizada por muchos estudiantes cada día. / F. DE LA HERA El número de socios de Zuloaga Etxea ha crecido hasta los 9.455 y en meses de éxamenes más de cien personas utilizan la sala de estudio I.A. Jueves, 21 febrero 2019, 00:14

El alcalde Txomin Sagarzazu, el concejal de Cultura Juan Luis Silanes y el bibliotecario Kote Guevara realizaron ayer un balance de la biblioteca municipal, que lleva funcionando dieciséis meses desde su reapertura después de la reforma y ampliación.

El alcalde recordó que «en 2015 como equipo de gobierno en el plan de mandato teníamos 28 proyectos y uno de los más destacados era la rehabilitación y ampliación de Zuloaga Etxea, además del objetivo de fortalecer la afición de leer. Ha pasado un año largo desde la reinauguración y podemos estar satisfechos del servicio que se ofrece a los ciudadanos».

Sagarzazu destacó algunos datos «significativos, que claramente muestran el cambio que ha conocido la instalación. Se ha pasado en metros cuadrados de 500 a 1.200, en horas de apertura semanales de 38 a 57 y en personal de dos trabajadores a seis».

Con todo ello, «el servicio ha crecido de manera importante pero esa mejora no puede quedar ahí y queremos y debemos seguir en el mismo nivel. Hay que mantener el ritmo de inversiones para tener el mejor material posible».

Juan Luis Silanes, concejal de Cultura, echó la vista atrás al 20 de octubre de 2017 y estimó que «durante la reforma estuvimos en los módulos provisionales del Jostaldi y con el estreno costó un poco amoldarse, pero desde el principio los usuarios dieron buena respuesta y los datos de utilización son muy buenos. Siempre estamos dispuestos a mejoras y una de ellas fue la ampliación del horario. En casos como el de la sala de estudio, se da opción de utilizarla fuera de horas. Los estudiantes conocen la dinámica de funcionamiento y es una ventaja poder contar con esta sala».

Duplicando cifras de 2014

Kote Guevara, técnico de la biblioteca, sacó a relucir algunos datos. Explicó que «usuario es todo aquel que entra en la biblioteca. Ya sea por préstamos de libros y vídeos, a utilizar internet o wifi, gente que acude a presentaciones o reuniones, turistas...».

La estadística de los últimos cinco años incluye el traslado a los módulos de Biteri y el regreso a Zuloaga Etxea, lo que implica que no hubo servicio en dos meses de 2015 y en cuatro de 2017. Con todo, «casi hemos duplicado los datos de 2014, cuando se registraron 38.526 usuarios, por 74.294 en 2018. Lógicamente influye la ampliación, el mayor horario, el uso de la sala de estudio y actividades...».

En cuanto al número de socios, «actualmente son 9.455, lo que significa más del 50% de los hondarribitarras, aunque sabemos que algunos son socios que no vienen nunca o vienen poco. Sea como sea, la cifra es muy alta y buena, comparando con otras poblaciones».

Respecto al incremento de los socios año a año, «curiosamente durante cuatro años el número de nuevos socios fue muy parecido, entre 281 y 287, pero en 2018 con la novedad se hicieron 378 socios nuevos».

El número diario de usuarios de la biblioteca es de unos 300. «Cada día es distinto, puede haber mucha diferencia de uno a otro. Y los meses también son distintos, por ejemplo en época de exámenes. La media es de unas 300 personas al día. Hay más lectores que estudiantes pero la presencia de los primeros es menor en tiempo».

10.000 préstamos más

El de préstamos es uno de los servicios más utilizados en la biblioteca y también ha aumentado, de 19.163 en 2014 a 28.038 en 2018. «Es un incremento de casi 10.000 en poco tiempo. En general se está estancando por la irrupción de las nuevas tecnologías pero aquí funciona bien».

Existe también el «préstamo interbibliotecario dentro de la red de bibliotecas de Eusko Jaurlaritza. Antes estábamos obligados a comprar más, pero ahora no. No hace falta que cada biblioteca tenga todos los libros porque hay un fondo de más de un millón de libros. Si un libro no está aquí se puede traer de otra biblioteca y es un servicio muy apreciado por los usuarios». No hay datos de 2018, pero sí de 2017, cuando salieron 661 libros desde Hondarribia hacia otras bibliotecas y llegaron 637, un total de 1.298 préstamos interbibliotecarios.

Guevara remarcó la importancia de la sala anexa, la que está en el edificio pegado a Zuloaga Etxea y que cuenta con entrada independiente. «Aquí se celebran charlas, presentaciones de libros, reuniones, hasta bodas. Ha ido creciendo el número de usuarios, hasta llegar a más de cien por mes en época de exámenes. No sabíamos muy bien cómo iba a funcionar pero hemos visto un uso responsable. Aparte de su uso como sala de estudio, hay una media de casi seis actividades por mes, con hasta doce y quince en alguna ocasión. En los últimos meses se ha disparado y de 68 veces en 2018 puede llegar a ser el doble en 2019».