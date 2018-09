Las celebraciones de La Concha acabarán en Portugalete Hondarribia vive un momento muy dulce. / F. DE LA HERA Arraun Elkartea organiza autobuses para este domingo | El precio del billete es de diez euros y se pueden comprar en el bar Enbata I.A. HONDARRIBIA. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:19

Seguimos de celebración por la bandera de La Concha y seguiremos al menos hasta el domingo, ya que se prevé otra marea verde en Portugalete, donde se disputará la última regata de la Liga ACT Euskolabel.

Arraun Elkartea vuelve a organizar autobuses -tantos como se llenen- para el domingo. Además de la última regata de la liga para GO fit Hondarribia, también se disputará el play-off femenino, en el que Bertako Igogailuak Hondarribia peleará con Donostiarra por mantenerse en la máxima categoría. Un motivo más para ir el domingo a Portugalete.

En cuanto a los chicos, salvo sorpresa mayúscula, GO fit Hondarribia no podrá alcanzar a Urdaibai en el primer puesto (está a quince puntos), y además, en las dos regatas del fin de semana deberá estar atenta para no perder el segundo frente a Zierbena (ventaja de seis puntos).

Los interesados en acudir pueden pasar por el bar Enbata a comprar sus tickets, que cuestan diez euros e incluyen la plaza en el autobús, bocadillo y bebida. La expedición se pondrá en marcha a las 9.30 y el regreso será a partir de las 17.30.

En años anteriores Arraun Elkartea ha llegado a fletar media docena de autobuses. Tras la regata, la afición de Hondarribia y los remeros han llamado la atención en las calles de Portugalete con unas sonadas kalejiras.