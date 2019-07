'6 A.M.' de la catalana Marta Ayuso será el cartel anunciador de las fiestas El cartel anunciador surge de una ilustración. / AYUSO El podio del concurso se completa con carteles llegados desde Madrid y Gasteiz I.A. HONDARRIBIA. Martes, 23 julio 2019, 01:09

26 trabajos -dos más que en 2018- se han presentado este año al concurso de cartel anunciador de fiestas y el ganador ha sido '6 A.M.', de Marta Ayuso Romero, de Barcelona, por lo que se embolsa el premio de 650 euros. Bosco Tamames, de Madrid, se ha llevado el segundo premio, dotado con 300 euros, gracias a su trabajo 'De tu falda, nuestros pasos' y el podio se ha completado con 'Unas fiestas por todo lo alto', que reporta al gasteiztarra Francisco J. Irigaray un premio de 200 euros, que ha solicitado se entregue a la Fundación Vicente Ferrer.

Aunque el cartel llega desde Barcelona, empezó a confeccionarse el año pasado en Hondarribia, donde «suelo ir bastante, porque tengo amistades», apunta Marta Ayuso. Cuenta que «estudié ilustración y lo tengo como afición. El año pasado el día del Alarde hice unos bocetos y una amiga mía de Hondarribia me animó a que participara en el concurso. Me hizo llegar las bases y presenté el cartel, aunque normalmente no suelo participar en este tipo de concursos». Recuerda que «el boceto lo hice muy pronto, cuando empiezan a quedar las compañías, por eso lleva el título de '6 A.M.' y después lo trabajé en el ordenador».

Ayuso reconoce estar «feliz por este premio» y lo recibirá en fiestas, cuando vendrá una vez más a Hondarribia. «Será curioso ver el cartel en los comercios y en el programa de fiestas», asegura.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Itziar Basterretxea, Alejandro Arana, Borja Jorge, el concejal de Cultura Juan Luis Silanes, la concejala de Turismo María Serrano y con Maddi Carton como secretaria.

Los 26 carteles presentados, así como las fotografías del otro concurso serán expuestos en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza.