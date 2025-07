El cartel de Ana Lupe Iridoy anunciará las fiestas de Hondarribia

'Irailak 7, dena prest' es el título del cartel anunciador de las fiestas, obra de la hondarribitarra Ana Lupe Iridoy Amunarriz, que se embolsa ... 650 euros y completan el podio 'Alpargatak' de José Angel Ligero (300 euros) y 'Erresistentzia, Garaipena eta Eskertza' de Jaume Gubianas (200 euros).

El concejal de Cultura, Ortzi Alonso, ha explicado que «este año se han presentado 19 trabajos al concurso y el jurado ha estado compuesto por Julia Lasa, Idoia Seijo, Jonan Basterretxea, Tzane Carrillo, Koro Bidaurreta, Maddi Carton y yo mismo. Todos los carteles se expondran en Arma Plaza a partir del 25 de agosto».

La autora ha recordado que «hace unos años me presenté al concurso pero desde entonces no lo había hecho. Esta vez me vino un impulso y me animé a presentar un cartel en el que se representa la tranquilidad que se respira la víspera del día del Alarde».