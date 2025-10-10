Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los maillots, del Tour.

Hondarribia

La carrera de Vila, a través de sus maillots

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Durante el fin de semana en el frontón Jostaldi se podrá ver una exposición de maillots de los equipos en los que corrió Patxi Vila. Las prendas pertenecen a la colección de Jon Etxebeste, hondarribitarra que ya organizó en 2023 una exposición en Arma Plaza con motivo del paso del Tour de Francia por Hondarribia.

Los maillots más antiguos son los de Sicesal y Caja Rural, equipos en los que Vila corrió en la época de aficionados. También están los de iBanesto (2001-2002), Lampre (2003-2008), incluyendo el de líder de la montaña en el Giro de Romandía, y dos del equipo en el que cerró su trayectoria profesional, en 2011 y 2012, que bajo la misma estructura tuvo nombres distintos esos años, De Rosa y Utensilnord Named.

