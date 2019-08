Carlota López-Chicheri Mixta«No se me olvidará la cara de mi padre» Viernes, 30 agosto 2019, 00:55

Carlota fue la última en salir elegida. «Te pones todavía más nerviosa viendo que el resto de compañías van eligiendo a sus cantineras. Piensas que no vas a ser capaz de prepararlo todo en apenas un mes, pero la compañía y las anteriores cantineras se involucran mucho». Disfrutó mucho el año pasado viendo desfilar a una amiga suya. «Casi como si hubiese sido yo», reconoce. Todos en casa están muy involucrados pero destaca a su padre. «Ver su cara cuando me dijo que iba a ser cantinera no se va a olvidar en la vida».