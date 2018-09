Campeones dentro y fuera del agua Los remeros y remeras de Hondarribia Arraun Elkartea compartieron el último recibimiento del año. / F. PORTU GO fit Hondarribia se llevó en Portugalete su cuarta bandera de esta liga | Nueve autobuses llenos de aficionados acudieron a la última regata y celebraron el gran año I.A. HONDARRIBIA. Martes, 18 septiembre 2018, 00:16

La temporada de GO fit Hondarribia ya era sobresaliente y tuvo su guinda el domingo ganando en Portugalete. Era la cuarta bandera de este año en la ACT, a las que hay que sumar los campeonatos de Euskadi y Gipuzkoa y, cómo no, La Concha. Urdaibai se lleva la Liga, pero GO fit Hondarribia además de ser segunda ha ganado en dos de los tres campeonatos, en la regata más importante de la liga y en Zarautz. Poco más se puede pedir.

El sábado en Bermeo, los hondarribitarras lideraron la regata en parte del primer largo, pero en los dos largos de vuelta perdieron mucho tiempo y acabaron terceros, a casi 16 segundos de la vencedora Orio. Se quitaron la espina el domingo en Portugalete, donde fueron incrementando su dominio según pasaban los minutos y acabaron ganando con la claridad que muestran los siete segundos de ventaja sobre Orio.

Todos estaban felices pero especialmente Iker De la Linde, que se estrenó de manera inmejorable como patrón de la primera trainera, tras muchos años al frente de la segunda.

La única pena del fin de semana es que Bertako Igogailuak Hondarribia fue superada por Donostiarra en el play-off por la permanencia, por lo que la próxima temporada remará en la segunda categoría femenina. Con todo lo aprendido este año, las de Iker Cortés seguro que tendrán un 2019 para disfrutar.

Con siete autobuses organizados por el club, dos más que fletó el Batzoki y los que acudieron en coches, la invasión verde fue notoria en Portugalete. Al acabar las regatas, remeros y aficionados se mezclaron en la ya habitual kalejira, montando una fiesta espectacular. Se sumaron también los integrantes de Lekittarra, que celebraban su ascenso a la ACT. La relación entre los clubs de Hondarribia y Lekeitio es buena desde hace años y se ha consolidado en los últimos tiempos por la presencia del hondarribitarra Osertz Alday como entrenador del club vizcaíno.