Cambio de lugar del torneo de basket 3x3, que se disputará en el polideportivo

X. L. G.

HONDARRIBIA.

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44

El campeonato de baloncesto 3x3 Vikings Basket de Hondarribia, previsto para este sábado en el parque deportivo de Amute, tendrá lugar finalmente en el interior del polideportivo Hondartza debido al mal tiempo.

El torneo comenzará a las 9.30 con los partidos para mayores de 18 años, mientras que por la tarde se disputarán los encuentros de las categorías inferiores.

Torneos prefiestas

Además del campeonato de 3x3, en la agenda deportiva de este sábado destacan los diferentes torneos enmarcados dentro de la programación de las fiestas patronales. Así, en la playa se jugará a partir de las 9.00 la cuarta edición del campeonato popular de voleibol, organizado por el club Harresi Bolei. Habrá tres catogorías (infantil, cadete y juvenil o más) y los equipos, que pueden ser mixtos, estarán formados por cuatro jugadores y con un máximo de seis inscritos.

Mientras tanto, en la bahía de Higer se desarrollará la 44 edición de la regata de optimist de vela Ama Guadalupekoa organizada por el Club Náutico de Hondarribia. En la playa, Hondarribia Sup Kirol Kluba ofrecerá la opción, a partir de las 10.30, de remar en un dragon boat o de practicar Stand Up Paddle (SUP) en familia.

En cuanto al campo de tiro de San Telmo, a las 13.30 comenzará la 22 edición del Trofeo San Telmo de tiro con arco organizado por Azeri Arku Tiraketa.

El domingo , el Parador de Hondarribia será escenario del torneo de ajedrez activo 'Hondarribiko Gaztelua', de la mano del club Marlaxka.

