Bordari eta Satarka literatur lehiaketara aurkezteko azken eguna da bihar

HondarribiaBordari eta Satarka literatur lehiaketara aurkezteko azken eguna da bihar
HONDARRIBIA.
Ostirala, 12 iraila 2025, 20:46
Udaleko Euskara sailetik gogoratu dutenez, Bordari eta Satarka literatur lehiaketara lanak aurkezteko azken eguna bihar izango da. BAZen bulegoan, bertara postaz bidalita edota Udalaren web orriko sarrera erregistroaren bidez aurkeztu daitezke lanak.
Bordari sarian, ipuinak hiru folio izango ditu gutxienez eta hamar gehienez, Arial 12 formatuan eta tarte bikoitzean idatzia, orriaren alde batean bakarrik idatziko dira, ordenagailuz eta tarte bikoitza utzita. Satarka sarian, olerkiak 50 lerro izango ditu gutxienez eta 150 gehienez, Arial 12 formatuan eta tarte bikoitzean idatzia. Bietan ere, gaia librea izango da.
Bi lehiaketetan hiruna sari izango dira: Lehen saria, 800 euro eta oroigarria; bigarren saria, 400 euro eta oroigarria; eta Hondarribia saria, 400 euro eta oroigarria. Sari hoiei % 21 kenduko zaie P.F.E.Z.rako.
Lehiakide bakoitzak gehienez lan bat aurkez dezake atal bakoitzean eta idazle batek ezin izango du sari bat baino gehiago jaso. Hondarribia saria Hondarribian jaioa edota bertako biztanlea denarentzat izango da.
