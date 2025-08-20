Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

El BOE publica la convocatoria de seis plazas de funcionario para el Ayuntamiento

M.A.I.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria de los procesos selectivos para cubrir mediante oposición el concurso de Arquitectos Técnicos (2 plazas) y Administrativos (4 plazas) del Ayuntamiento de Hondarribia. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 12 de septiembre.

El alcalde, Igor Enparan, señaló que «en los últimos meses el Ayuntamiento está realizando una gran labor de estabilización de plazas en la administración y promoviendo nuevas convocatorias con un objetivo claro: ofrecer el servicio más adecuado posible a nuestra ciudadanía. En este sentido hay que enmarcar la reciente convocatoria», aseguró. Recordó que los procesos de otras 14 plazas (técnico de Urbanismo, Contratación, 5 plazas de Policía Municipal, 5 plazas de Administrativo y 2 plazas de Arquitecto) están en marcha ya y con el plazo cerrado.

