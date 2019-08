Birkide Vergara Castellanos Batería de Artillería«Guadalupe será un momento especial» Sábado, 31 agosto 2019, 00:54

En casa, «viendo la regata», supo la noticia de su elección Birkide el 31 de julio. «Escuchamos un murmullo abajo y mi madre empezó a llorar». Desde entonces, ha estado «a tope con los preparativos. Hice la prueba de moño, de maquillaje...» Tampoco será un problema desfilar a caballo. «De pequeña monté desde los 6 a los 12 años. Al retomarlo me costó un poco, pero me obedece en todo». Del día grande, cuenta que «Guadalupe me parece un momento especial» y que «me voy a emocionar cuando vea a mi familia y amigas».