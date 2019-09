Bertako Igogailuak Hondarribia llega con la moral alta a la lucha por la permanencia El tercer puesto final en La Concha habla del buen momento de la trainera femenina. / LÓPEZ Hoy en Bermeo y mañana en Portugalete ellas buscan seguir en la élite y ellos, alguna bandera más de la ACT I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:15

Último fin de semana de traineras, un fin de semana de contrastes para las dos tripulaciones que tiene Hondarribia Arraun Elkartea en las dos ligas principales.

GO fit Hondarribia llega a la 'Bermeo Hiriko XXXVII. Bandera - Avia Sari Nagusia' de hoy y a la 'XLIX GP - XLV Bandera El Corte Inglés' de mañana con 180 puntos, sin posibilidad de alcanzar a Orio (195) salvo catástrofe amarilla y con la intención de mantener el segundo puesto en el que tiene ventaja de un punto sobre Santurtzi. Buena manera de lograr ese objetivo sería ganando alguna bandera más. Además, así cerraría un 2019 sensacional con un nuevo recibimiento.

Para Bertako Igogailuak Hondarribia las citas de Bermeo y Portugalete tienen otro cariz, ya que se va a jugar la permanencia en la Liga Euskotren con Hibaika y Zumaia, al haber acabado la competición en cuarto puesto.

Las hondarribitarras llegan a la cita conscientes del peligro porque tras esas dos regatas solo uno de los tres podrá militar la próxima temporada en la máxima categoría. Se otorgarán 3, 2 y 1 punto según la clasificación de cada día y, en caso de empate, se mirarían los tiempos de cada trainera.

GO fit Hondarribia encara el play-off «sin miedo», según el entrenador Iker Cortés. «En verano estuvimos siempre cuartas, muy cerca del tercero, pero no pudimos evitar el play-off. Era algo que podía pasar. Pero después de La Concha estamos con la moral alta. Las chicas no están nerviosas, han aprendido a superar momentos malos y saben que tenemos una pelea de tú a tú con dos embarcaciones buenas».

En La Concha, las hondarribitarras fueron quintas en la primera jornada, quedando a menos de cinco segundos de la tanda de honor. El segundo domingo firmaron un sensacional segundo puesto, ocupando la segunda posición final en la suma de tiempos.

Explica Cortés que «el objetivo era entrar en la tanda de honor pero, viendo cómo acabamos, no nos podemos quejar». Y añade que «el primer domingo hicimos un buen largo de ida pero fallamos en la ciaboga y luego en la vuelta, intentando volver a entrar, forzamos demasiado». El segundo domingo «fue un regatón y acabar segundas ese día y terceras en la general colma nuestras aspiraciones».

Por si sirviera de referencia, Bertako Igogailuak Hondarribia aventajó en la suma de tiempos de La Concha en tres segundos a Hibaika y en 46 a Zumaia.

Aficionados en Portugalete

Las chicas, en su objetivo más trascendental, y los chicos, en su intento de sumar alguna bandera más y de acabar segundos, contarán mañana con el apoyo de la afición. El club de remo ha completado seis autobuses, que saldrán a las 9.00, más dos del Batzoki.