Con 591 participantes, la carrera de familias fue la prueba más numerosa de la 'X Beñat Elzo Mendi Lasterketa'. FOTOS: F. DE LA HERA

Hondarribia

La 'Beñat Elzo Mendi Lasterketa' desafía a la lluvia

La décima edición congregó a 1.577 participantes entre las tres pruebas

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

No un 10 pero sí un 9,5 se le puede dar a la 'X Beñat Elzo Mendi Lasterketa' y el hecho de no llegar a la matrícula de honor es externo, la lluvia que cayó en la fase final de la carrera de montaña y en la espera hasta la carrera infantil.

La jornada de recuerdo y solidaridad contó con la mayor participación post-pandemia, con 1.557 dorsales repartidos entre la marcha a pie (567), la carrera (399, record) y la carrera de familias (591). Son 231 personas más que en la pasada edición pero sin poder pugnar con los 1.759 y 1.767 inscritos de las ediciones tercera y cuarta. Quedará una muy buena recaudación para la Asociación Española de ART-X, que estuvo presente con varios integrantes.

Más allá de los números, lo que significa cada año la 'Beñat Elzo Mendi Lasterketa' es una cita ineludible, que como siempre empezó con la marcha a pie. No habían llegado todos los andarines cuando se puso en marcha la carrera, que es el eje de la jornada pero, curiosamente, la que menos gente congrega.

Casi al sprint se decidió la victoria, de Ander Iñarra, con un tiempo de 39'32'' y tres segundos de ventaja sobre Beñat Ibáñez, completando el podio Asier Landart, a poco más de un minuto. En féminas en 49'29'' paró el crono Joanna Elçaurhaundieta, con 1'21'' de ventaja sobre Miren Bastida y con Maike Cuenca en tercera posición. Los mejores hondarribitarras fueron Iker Oliveri y Amets Maiztegi.

Y como las pruebas cada uno de noviembre se van solapando, los pequeños tuvieron que esperar a que se realizara la entrega de premios de la carrera. De hecho hubo hasta una salida nula, por las ansias de algunos de los participantes.

Desde la organización, que contó con cerca de 60 voluntarios, agradecen a éstos, particioantes, Ayuntamiento, EKP, Kofradia y patrocinadores.

