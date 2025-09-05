«Estoy bastante apabullado por la distinción que me van a dar»

Alberto Lasa recibirá este domingo la insignia de oro de la ciudad, en un acto que se celebrará a las 13.00 en el ... Ayuntamiento. Se reconoce así su trayectoria musical, en la que destacan la dirección del coro parroquial desde 1991 y del Alarde de txistularis desde 1992.

–¿Está nervioso?

–Sí, porque nunca he pasado por esta situación como ésta.

–Pero es una situación bonita.

–Más que bonita, a mí me está apabullando bastante.

–¿Qué pensó cuando se vio entre los tres nominados?

–No conocía muy bien el proceso, porque lo han ido cambiando. Pensé, 'si sale, bien, y si no, también'. No me preocupé demasiado.

–¿Por qué cree que ha ganado?

–Eso habría que preguntárselo a quienes me han votado.

–Pero sí que tiene unos méritos.

–Por lo visto, sí. Hace 51 años se lo dieron a mi padre por los mismos méritos, así que no he sido muy original. Algo habré hecho.

–¿Dónde tiene la insignia de su padre?

–Está en un cuadrito. No es exactamente de oro. Aquella era de oro y esmaltada con colorines. Es muy bonita.

–¿Qué espera del día de mañana?

–No lo sé, simplemente voy a dar las gracias a toda la gente.

–No puede estar en dos sitios a la vez, en el txupinazo y con la banda de txistularis.

–Le he dicho al alcalde que declino la invitación, porque quiero tocar el txistu como lo he hecho toda la vida. Es un momento muy especial, muy entrañable, en el que nos juntamos más de 40 txistularis.