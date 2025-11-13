Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Muñoz, Iñigo Tizón y Alberto Loro, en Valladolid.

El Gran Sol logra un accésit en el Mundial de pintxos

El jurado de Valladolid ha destacado 'Los lunes al sol'

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:19

Comenta

El bar Gran Sol de Hondarribia engorda su palmarés, en esta ocasión con un accésit obtenido el el Mundial de Tapas con 'Los lunes al ... sol'. Este pintxo fue el ganador del Campeonato de España en 2024, lo que ha permitido a Iñigo Tizón, Alvaro Loro y Mikel Muñoz defenderlo en el Mundial, entre una veintena de concursantes.

