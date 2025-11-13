El Gran Sol logra un accésit en el Mundial de pintxos

El bar Gran Sol de Hondarribia engorda su palmarés, en esta ocasión con un accésit obtenido el el Mundial de Tapas con 'Los lunes al ... sol'. Este pintxo fue el ganador del Campeonato de España en 2024, lo que ha permitido a Iñigo Tizón, Alvaro Loro y Mikel Muñoz defenderlo en el Mundial, entre una veintena de concursantes.

Pintxos de Australia, Taiwán y Noruega han copado el podio del Mundial. «Hemos estado cerca, nos hemos quedado a las puertas», señalan desde el Gran Sol, a la vez que se muestran «muy satisfechos por el trabajo de todo nuestro equipo, por su ilusión y compromiso».

Además, están «muy agradecidos a nuestra familia de La parrila de San Lorenzo y a la ciudad de Valladolid por su acogida en este y en todos los años precedentes. Y a nuestros clientes y amigos que, con su aliento, nos ayudan e impulsan a seguir trabajando, imaginando y creando nuevos pintxos».

Danontzat en Almazán

Ahora es el turno de Gorka Irisarri, del Danontzat, que este fin de semana participa en el 'XVII Concurso de pinchos y tapas medievales' en Almazán, Soria.

Irisarri lleva 'Delicias de bufón', con el que ganó la fase local del concurso medieval, y competirá con cocineros de Laguardia (Araba), Estella-Lizarra (Nafarroa), Sigüenza (Guadalajara), Valencia de Alcántara (Cáceres), Marvão (Portugal) y la propia Almazán.