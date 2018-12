Bando del alcalde sobre uso de pirotecnia y prudencia y respeto en Nochevieja I.A. HONDARRIBIA. Domingo, 30 diciembre 2018, 00:11

El alcalde Txomin Sagarzazu ha emitido un bando sobre temas relacionados con la Nochevieja.

Dicho bando señala que «se acerca la festividad de Nochevieja y Año Nuevo, días de celebración, alegría y de recuerdo en los que por desgracia no siempre actuamos con la debida prudencia. A este respecto quiero referirme especialmente al uso de vehículos después de haber ingerido bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias que alteran la capacidad física y psíquica, y al lanzamiento de petardos y otro tipo de material pirotécnico».

En el caso concreto de la pirotecnia, Sagarzazu asegura que «no creo que haga falta extenderse mucho para traer a la memoria sucesos ocurridos en años anteriores durante estas mismas fechas en localidades próximas».

Aprovecha el primer edil para «recordar a todos los vecinos de Hondarribia y a aquellos que nos visitan en estas fiestas que las referidas actividades están sujetas a las disposiciones de sus respectivas regulaciones, y como consecuencia de ello a la posible sanción de sus infracciones».

No obstante, «el objetivo de este bando no se encuentra tanto en plasmar esta advertencia, como en constituir un llamamiento a la prudencia y al respeto hacia los demás, ya que en un alto número de ocasiones los afectados por esas indebidas actuaciones no son sus propios actores, sino personas ajenas cuyos bienes, e incluso vidas, son puestos inconscientemente en peligro».