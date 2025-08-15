Bandera y misa en la parroquia en el día de la Virgen

HondarribiaBandera y misa en la parroquia en el día de la Virgen
Como cada 15 de agosto, la enseña municipal se trasladó desde el ayuntamiento hasta la iglesia donde estará hasta el día 8 de septiembre
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54
El traslado ceremonial de la bandera de la ciudad desde el ayuntamiento hasta la iglesia de la Asunción y del Manzano volvió a completarse ayer ... como cada año en el día de la Virgen.
A las 10.30 comenzó la misa en la parroquia y para entonces la enseña municipal se encontraba en el presbiterio. Aitzol Arroyo fue el concejal que este año la portó en la procesión de la Corporación municipal que minutos antes había salido del consistorio encabezada por la banda de txistularis. Al ritmo del 'Alkate doinua', la Corporación, con los maceros, María Jesús Berrotaran y Lander González, y el abanderado al frente y con el alcalde, Igor Enparan, cerrando, subió la calle mayor hasta las puertas del templo.
La ceremonia, que duró prácticamente una hora, contó con la aportación del coro parroquial y finalizó con la interpretación del himno a la Virgen 'Agur, Jesusen Ama'. A la salida, los corporativos desfilaron como a la ida, con Arroyo, ya sin bandera, integrado en las filas de concejales, para regresar al interior del ayuntamiento.
Ovación a los mandos
En el interior de la iglesia los corporativos que asistieron a la ceremonia (no todos lo hicieron) ocuparon las primeras filas de una de las bancadas centrales. En la otra, se habían situado el burgomaestre, Gregorio Alkain, los capitanes de las compañías y otros mandos del Alarde.
Cuando al finalizar la ceremonia éstos salieron de la parroquia minutos antes que la Corporación fueron muy aplaudidos por la gente que se encontraba fuera.
