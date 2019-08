La banda de Música reedita su cita veraniega de Gipuzkoa Plaza Vuelve la Banda tras el exitoso concierto con el Orfeón. El repertorio de esta noche incluye temas de Raphael, Alaska, Mecano y Nino Bravo I.A. HONDARRIBIA. Miércoles, 14 agosto 2019, 00:40

Dentro del calendario anual de la Banda de Música Ciudad de Hondarribia hay varias citas fijas y la de hoy es una de ellas. La agrupación, contenta por el éxito logrado en el concierto de julio con el Orfeón Donostiarra, actuará a partir de las 23.00 en Gipuzkoa Plaza, en un concierto dedicado a la memoria de Antonio Cajal Montolio.

Desde la agrupación apuntan que «el 14 de agosto de nuestro 200 aniversario, en víspera de la Asunción, para esta Banda de Música encierra un entrañable recuerdo y preparamos el concierto si cabe con más ilusión e interés que los del resto del año, interés que viene dado por la búsqueda cada vez de algo nuevo que ofrecer». Además, señalan que «al concierto le hemos querido dar un toque muy veraniego».

Bajo la dirección de Alazne Alberdi, el concierto empezará con 'Cant't take my eyes of you' ('No puedo quitar mis ojos de ti'), una canción publicada en 1967, escrita por Bob Crewe y Bob Gaudio, con arreglos de Artie Schroeck y Gaudio, e interpretada originalmente por Frankie Valli. La canción fue uno de sus más grandes éxitos, llegando al segundo puesto entre las 100 canciones del Billboard en 1967 y ganando un disco de oro. Fue uno de los muchos éxitos que Valli grabó con la participación de su grupo The Four Seasons.

Tras esta pieza entrará en escena Herrikoak Abesbatza para el resto del espectáculo. Se trata de un coro fundado hace cuatro años por miembros de diferentes coros de Hondarribia.

Banda y coro afrontarán el siguiente repertorio: 'Mi gran noche' de C. Asla que popularizó Raphael, las canciones 'Esa será mi casa' de Alvaro Sebastián y Juan Carlos Calderón y 'Un beso y una flor' y 'Libre' de P. Herreros y José Luis Armenteros que cantó Nino Bravo y sendos remixes de éxitos de Alaska y Mecano, preparados por Azael Tormo. Los arreglos de las composiciones para Banda y coro son de Iñaki Urkizu.

Tras esta actuación, la Banda de Música Ciudad de Hondarribia preparará la agenda de fiestas, empezando por el 6 de septiembre con el desfile de presentación de cantineras y concierto extraordinario de fiestas, también en Gipuzkoa Plaza.