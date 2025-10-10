La Banda de Música ofrecerá mañana un concierto narrado por Eli Arabaolaza

I. A. HONDARRIBIA. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La Banda de Música Ciudad de Hondarribia actúa mañana domingo a las 12.30 en el auditorio, mezclando música y la narración de la historia de Peer Gynt a través de la voz Eli Arabaolaza. La entrada es gratuita, pero con invitación, y por primera vez, el concierto se retransmitirá por youtube.

Arabaolaza es Doctora por la UPV/EHU, graduada en Musicología, licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Magisterio, desde 2016 esp rofesora de la UPV/EHU en el área de Didáctica de la Expresión Musical y anteriormente lo fue de educación obligatoria.

Recuerda Arabaolaza que «he presentado algún concierto didáctico con la Orquesta de Euskadi. A través de Alazne (alberdi, directora de la Banda), se planteó la posibilidad de ofrecer este concierto narrando el cuento y con la música de Edvard Grieg».

Explica que «es un cuento que escribió Carmen Santonja y que forma parte de una serie de cuentos que en su día Fernando Palacios grabó con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria». Añade cómo «estos cuentos se han narrado con diferentes orquestas del Estado y vimos cuál era el que mejor podría encajar, tanto porque la historia que fuese adecuada y nos gustase, como, por otro lado, que la adaptación de la obra de orquesta para banda estuviese a mano».

Danza contemporánea

También en el auditorio, hoy a las 19.00 y con entradas a cuatro euros, la compañía donostiarra de danza contemporánea Cielo Raso mostrará en su obra 'Née', con coreografía, interpretación y dirección a cargo de Igor Calonge.