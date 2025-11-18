Balazta pide soluciones a corto plazo para Mendelu

Balazta, la asociación del Bidasoa para la promoción del uso de la bicicleta, ha solicitado «soluciones a corto plazo que mitiguen la peligrosidad de circular ... en bicicleta entre Irun y Hondarribia que inviten a las personas a desplazarse en bicicleta, como calmado de tráfico, itinerarios alternativos, señalética específica, etc», a la espera de que «llegue la solución definitiva, que puede llevar un tiempo».

La asociación compareció el lunes en la comisión de Sostenibilidad de las Juntas Generales, donde hizo una radiografía de la calle Mendelu, apuntando a que su fisonomía y el elevado tránsito de vehículos (12.000 al día) no son adecuados para la movilidad en bicicleta.

También Balazta enumeró los proyectos que se han anunciado en los últimos años pero «no parece que el problema sea la falta de proyectos para este itinerario. No necesitamos más proyectos, sino la ejecución de alguno de los ya realizados». Además, apuntan que algunos proyectos «presentan la desventaja o el déficit de no resolver la unión con el itinerario que viene de la bahía de Txingudi».

Conscientes de que «esta conexión presenta dificultades y que sólo responde parcialmente al problema de movilidad (tanto peatonal, como ciclista o de transporte público) entre Irun y Hondarribia, se pone más de manifiesto, si cabe, que es preciso abordar de manera urgente y seria la conexión a través de la calle Mendelu».

Tras «más de diez años de espera sin que haya habido ningún avance en la conexión ciclista a través del barrio de Mendelu», Balazta planteó una serie de peticiones en la comisión de Sostenibilidad de las Juntas Generales.

Por un lado, que «que pidan la implicación directa de la Diputación Foral y se priorice este necesario y demandado proyecto, decidiendo el trazado definitivo que conecte de forma directa y segura los dos municipios de la comarca del Bidasoa».

En segundo lugar, la petición, ya contestada de forma positiva, de que los dos ayuntamientos «se impliquen y colaboren con el resto de administraciones involucradas en dar una solución a este problema que lleva años 'paralizado' y no termina de ejecutarse.

Igualmente, Balazta considera que «para superar la situación actual de 'bloqueo' sería necesario crear una mesa de trabajo compuesta por todas las Administraciones afectadas (Ayuntamientos, Diputación, Gobierno Vasco y Gobierno Central) y liderada por la propia Diputación, que trabaje específicamente este asunto. Una mesa donde se tomen decisiones sobre el trazado definitivo y se pongan los recursos necesarios para que se ejecuten los proyectos y se termine de materializar esa ansiada y necesaria conexión entre ambos municipios, logrando por fin que se facilite la movilidad sostenible y segura a pie y en bicicleta en la comarca del Bidasoa».

En cualquier caso, «conscientes de que la solución definitiva puede llevar un tiempo, pedimos que mientras ésta llegue, se planteen soluciones a corto plazo que mitiguen la peligrosidad de circular en bicicleta entre Irun y Hondarribia (calmado de tráfico, itinerarios alternativos, señalética específica, etc) e inviten a las personas a desplazarse en bicicleta».