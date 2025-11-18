Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartel y bici roja en Mendelu, reclamando la creación de un bidegorri en la zona. I.A.

Balazta pide soluciones a corto plazo para Mendelu

Compareció el lunes en el comisión de Sostenibilidad de las Juntas Generales

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:40

Balazta, la asociación del Bidasoa para la promoción del uso de la bicicleta, ha solicitado «soluciones a corto plazo que mitiguen la peligrosidad de circular ... en bicicleta entre Irun y Hondarribia que inviten a las personas a desplazarse en bicicleta, como calmado de tráfico, itinerarios alternativos, señalética específica, etc», a la espera de que «llegue la solución definitiva, que puede llevar un tiempo».

