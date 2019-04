El Ayuntamiento incorporará 10,8 millones de euros a su presupuesto El pleno ordinario correspondiente al mes de abril empezará a las siete de la tarde. / F. DE LA HERA 9,8 millones irán destinados a medio centenar de inversiones | El equipo de gobierno llevará su propuesta de modificación de créditos al pleno de esta tarde I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 11 abril 2019, 00:12

La corporación municipal está citada hoy a las 19.00 en el Ayuntamiento, donde se celebrará un pleno ordinario con el siguiente orden del día: Dar cuenta del decreto de liquidación del presupuesto 2018, propuesta de aprobación de la primera modificación de créditos adicional del presupuesto 2019, dar cuenta del incumpliento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto de 2018 y propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, además de otros trámites, ruegos y preguntas y mociones de la oposición.

Lo más relevante de la sesión de esta tarde será la incorporación de 10.846.630 euros al presupuesto de 2019, a través de la propuesta de modificaciónde crédito que aportará el equipo de gobierno. 10,8 millones a sumar a los 21,8 que se aprobaron en diciembre.

El alcalde, Txomin Sagarzazu, recordó que «como todos los años, hemos cumplido con los principios de estabilidad presupuestaria. El Ayuntamiento de Hondarribia no tiene deuda viva, no tenemos préstamos y sí capacidad de realizar inversiones con fondos propios. En marzo se ha realizado la liquidación del presupuesto del 2018 y ahora llevamos a pleno una modificación de créditos. Creemos que eso es actuar con responsabilidad, seguir con el ritmo de trabajo anual del Ayuntamiento, a sabiendas de que el 26 de mayo hay elecciones. El que esté aquí una vez pasen las elecciones ya tendrá en marcha el proceso y no tendrá que iniciarlo desde el principio, no ralentizando de este modo el proceso y los ritmos de trabajo».

Desglose de los 10,8 millones

Juan María Altuna, concejal de Hacienda, explicó que «este tema fue tratado la semana pasada en la comisión de Hacienda. En gasto corriente ampliamos 600.000 euros, destacando sobre todo los 250.000 para incluir en el pliego de condiciones del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se publicará en breve, y que se suman a los 450.000 que ya existen. En el capítulo de subvenciones se añaden 610.000 euros para varias subvenciones y transferencias».

En cualquier caso, «la partida más destacable es la de inversiones, con un total de 9.806.980 euros para 48 expedientes. Algunos son de cantidades menores, pero varias de las más importantes son éstas: Proyecto, dirección y obra de asfaltados en la ciudad (2.065.000 euros), sustitución de la pasarela de San Nicolás (370.000 euros), servicios de Guadalupe, Lurgorri y Portua (250.000 euros), proyecto y obra de Saindua Gaztelekua (240.000 euros), Plan Especial y estudio de Mendelu-Eskapatxulo (222.200 euros), nuevas paradas del minibús (180.000 euros), reurbanización de las calles Harategi y Satarka (500.000 euros), aparcamiento y gastos de IVA de Presa I (700.000 euros), arreglos en caminos vecinales (150.000 euros) y restauración de torreones en el monte Jaizkibel (140.000 euros)».

Desde el departamento de Deportes se destinarán 760.000 para cambiar el césped del campo de fútbol -de natural a artificial- y 40.000 más para adecuar los vestuarios. En cuanto a Udaltzaingoa, contará con 480.000 euros para cambiar los parquímetros.

En lo referente a la campaña de reurbanización de las calles, «en La Marina quedan dos fases y poco a poco vamos acometiendo también la reurbanización del casco histórico. Se destinarán 1.050.000 euros para la reurbanización de la calle Santiago, que empezaría en otoño, y después quedará la de Arrantzale Auzoa, aunque todavía el proyecto está por hacer».