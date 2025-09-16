El Ayuntamiento de Hondarribia lamenta que en el Alarde no se ha reconocido «su legitimidad»

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Hondarribia ha realizado este martes una valoración de las fiestas, lamentando que «una vez más se ha visto ... que no se reconoce la legitimidad del Ayuntamiento y prueba de ello son los permisos de manifestación que pidieron los jefes de las compañías de HAOSE en el Departamento de Seguridad para reunirse en cuatro puntos del municipio en la madrugada del 8 de septiembre, antes de formarse en el Árbol de Gernika».

El Ayuntamiento destaca que ha hecho «un esfuerzo para garantizar la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales, y las decisiones adoptadas en este sentido han traído avances. De hecho, en los dos últimos años se han producido más cambios que entre 1996 y 2023».

En la Salve y Aurresku, por primera vez con la presencia de la compañía Jaizkibel, el consistorio ha considerado «ejemplar el comportamiento de la gran mayoría de la ciudadanía, ya que prevalecieron las actitudes de respeto frente a una minoría».

En cuanto al día 8, la compañía Jaizkibel, sostienen, «desfiló en el Alarde cumpliendo el decreto de alcaldía», actitud que el Ayuntamiento «ha reconocido y agradecido»

Desde el consistorio se considera «un paso que las representaciones del resto de compañías compartieran con normalidad espacio y horario con las de Jaizkibel en distintos puntos de la ciudad, así como la realización conjunta de la bajada de Zapatero». No obstante, el Ayuntamiento es consciente «de que algunos derechos fundamentales siguen sin cumplirse, situando al Alarde, que es patrimonio común, en el centro del conflicto».

El Ayuntamiento asegura que «no cederá y seguirá firme en la tarea de garantizar la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales en Hondarribia», al tiempo que recuerda que «durante todo el año hemos trabajado en crear espacios de diálogo e intentar alcanzar consensos. No ha sido posible, pero seguimos trabajando y hemos comenzado a abrir nuevos caminos de diálogo, basados en la conversación».

Subraya igualmente que «sólo con una voluntad sincera será posible construir una Hondarribia basada en el respeto y la igualdad«. Por ello, han llamado a todos los ciudadanos a »aportar su granito de arena».

«Actitudes incívicas»

Más allá del Alarde, desde el Ayuntamiento también han querido poner en valor que, en colaboración con más de treinta asociaciones, han preparado «un programa amplio, diverso e inclusivo con más de 100 actos». En este punto, el consistorio ha querido «agradecer el esfuerzo realizado a todos los empleados municipales, voluntarios, asociaciones y servicios que han estado organizando las fiestas y trabajando durante los días festivos».

Por otro lado, han destacado que durante las fiestas «se ha incrementado la presencia de la policía local en las calles y gracias a esa medida el número de robos ha descendido notablemente». Sin embargo, también han lamentado que «se han producido numerosos daños en el mobiliario público, y los trabajadores de limpieza han tenido que soportar actitudes ofensivas y agresivas». «Esos comportamientos son totalmente inaceptables», han denunciado.

Por último, también han apuntado que «en La Benta también se han dado actitudes incívicas». Por ello, han condenado «con firmeza los conflictos y actitudes poco respetuosas ocurridas en la zona de txosnas».