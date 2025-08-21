El Ayuntamiento de Hondarribia condena una nueva agresión machista

Bárbara Hossein Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31 | Actualizado 20:58h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Hondarribia ha mostrado su rechazo ante un nuevo caso de agresión machista ocurrida en la ciudad y ha expresado su apoyo y ... solidaridad a la mujer agredida y a su entorno. Desde que tuvo conocimiento del caso, y tras confirmar y contrastar la información relativa a la agresión, el consistorio activó el Protocolo Institucional de Respuesta Pública ante la violencia machista, con el objetivo de dar los pasos necesarios para no tolerar ninguna vulneración más de los derechos humanos de las mujeres. La institución llamó a la ciudadanía para que muestre su rechazo a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres. El Ayuntamiento recuerda que se trata de un problema estructural de la sociedad, cuyo propósito es perpetuar el control sobre las mujeres, alimentado por prejuicios de género, y reafirma que no descansará en la búsqueda de soluciones frente a este grave problema.

