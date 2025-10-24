Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una concentración anterior llevada a cabo en Martxoak 8 plaza. Arizmendi

El Ayuntamiento de Hondarribia condena una agresión machista registrada en la localidad

El sábado a las 18.00 horas se realizará una concentración en Martxoak 8 plaza

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:16

El Ayuntamiento de Hondarribia ha convocado una concentración para este sábado, a las 18.00 horas en Martxoak 8 plaza, para denunciar un caso de violencia de género ocurrido en la localidad durante la última semana. Desde el consistorio han expresado su «más enérgica condena ante esta agresión machista ocurrida en nuestro pueblo», mostrando su «total apoyo y solidaridad a la mujer que ha sufrido la agresión y poniendo a su disposición todos los recursos y la ayuda que pueda necesitar en el proceso de recuperación». La Diputación de Gipuzkoa también se ha adherido a esta declaración y ha llamado a la ciudadanía a que se sume al acto de repulsa.

Cuando el Ayuntamiento de Hondarribia tuvo conocimiento de los hechos, se activó el equipo técnico de lucha contra la violencia machista para recabar información y asegurar la coordinación necesaria para poder prestar la atención adecuada a la víctima.

Una vez asegurada una adecuada atención y valorada la información, el Ayuntamiento tomó las siguientes decisiones: Por un lado, expresar, por unanimidad y en público, la posición firme del Ayuntamiento para manifestar claramente que no aceptamos en absoluto cualquier tipo de agresión que atente contra los derechos de las mujeres. Y, por otro, ofrecer un cauce a toda la ciudadanía para que exprese un claro rechazo a la violencia contra las mujeres».

«Problema estructural»

Desde el consistorio llaman la atención sobre el «problema estructural que supone la violencia machista. No es el resultado de acciones aisladas o de acontecimientos sin explicación».

EL Ayuntamiento también ha querido «condenar y denunciar el asesinato machista que se produjo la semana pasada en Zarautz y mostrar su solidaridad tanto con la familia como con sus allegados. Se trata «del sexto asesinato machista en lo que va de año en Euskal Herria, y de 131 asesinatos machistas registrados en Euskal Herria desde el año 2003».

