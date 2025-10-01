Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

El Ayuntamiento busca técnico para el fomento de la economía

I.A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57

El Ayuntamiento de Hondarribia ha puesto en marcha el proceso de selección para cubrir una plaza de técnico/a para el fomento de la economía, mediante concurso-oposición. El plazo para presentar solicitudes terminará el 23 de octubre.

Esta convocatoria forma parte del plan de empleo público impulsado por el Ayuntamiento en su objetivo de estabilizar las condiciones del personal y mediante el cual en este 2025 se han sacado a concurso nueve plazas de administrativos, cinco plazas de agentes de la Policía Local, una de responsable de contratación, una de técnico de urbanismo y dos de arquitecto técnico.

