Las señales de prohibido el paso han sido vandalizadas.

Hondarribia

Ayuntamiento y Azeri condenan los actos incívicos en Jaizkibel

Rechazan cualquier forma de violencia o deterioro del entorno

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31

Comenta

En los últimos días se han dañado y pintado señales instaladas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y han aparecido pancartas contrarias a la ... ordenanza que regula la circulación de vehículos a motor en la zona.

