Ayuntamiento y Azeri condenan los actos incívicos en Jaizkibel

En los últimos días se han dañado y pintado señales instaladas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y han aparecido pancartas contrarias a la ... ordenanza que regula la circulación de vehículos a motor en la zona.

El Ayuntamiento y Azeri Ehiza Elkartea condenan «firmemente» los actos incívicos y califican estos comportamientos de «inaceptables», al tiempo que subrayan que «no representan en absoluto la actitud de la gran mayoría de las personas usuarias de Jaizkibel».

Aunque desconocen la autoría de los actos, desde Azeri Ehiza Elkartea destacan que «hacen un flaco favor al conjunto del colectivo de cazadores, cuyo compromiso con el respeto al monte es mayoritario».

Durante el proceso de elaboración de la ordenanza, el Ayuntamiento mantuvo reuniones con los diferentes agentes implicados con el objetivo de escuchar sus opiniones y aportaciones. Algunas de las propuestas realizadas por Azeri Ehiza Elkartea ya se han incluido en el texto de la ordenanza y ambas partes reafirman su voluntad de seguir dialogando para alcanzar nuevos puntos de acuerdo que favorezcan al conjunto de la comunidad.

Finalmente, Ayuntamiento y Azeri hacen un llamamiento a la ciudadanía para que «actúe siempre con respeto y responsabilidad», rechazando «cualquier forma de violencia o deterioro del entorno».